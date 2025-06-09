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Мединский рассказал кому нужна война - РИА Новости, 09.06.2025
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18:33 09.06.2025 (обновлено: 19:08 09.06.2025)
https://ria.ru/20250609/medinskiy-2021859062.html
Мединский рассказал кому нужна война
Мединский рассказал кому нужна война - РИА Новости, 09.06.2025
Мединский рассказал кому нужна война
России война вообще не нужна, она необходима для нынешнего руководства Украины, считает помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T18:33:00+03:00
2025-06-09T19:08:00+03:00
россия
владимир мединский
украина
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. России война вообще не нужна, она необходима для нынешнего руководства Украины, считает помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле Владимир Мединский.Об этом он сказал в интервью в рамках шоу "Эффект Санчеса" американского журналиста RT Рика Санчеса. Мединский, говоря о нынешнем руководстве Украины, отметил, что для того, чтобы оставаться у власти вечно, нужен постоянный враг, нужна война."И ты уже не можешь без войны контролировать ситуацию. Тем более, что зарубежная помощь - деньги, оружие - идет только в том случае, если ты воюешь. Если перестаешь воевать, ты оказываешься и без иностранной помощи, и теряешь возможность подавлять любую оппозицию внутри страны. Тогда ты должен идти на выборы, и ты их проиграешь. Потому что люди устали, люди хотят мира, солдаты хотят мира", - пояснил он.На просьбу уточнить, значит ли это, что война является необходимостью для правящей партии на Украине, включая Владимира Зеленского, а для России война как раз не является необходимостью, Мединский подчеркнул: "Ну, конечно. Нам война вообще не нужна".
https://ria.ru/20250609/medinskiy-2021848538.html
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россия, владимир мединский, украина
Россия, Владимир Мединский, Украина
Мединский рассказал кому нужна война

Мединский: России не нужна война, она необходима для нынешнего киевского режима

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкВладимир Мединский
Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
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Владимир Мединский. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. России война вообще не нужна, она необходима для нынешнего руководства Украины, считает помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле Владимир Мединский.
Об этом он сказал в интервью в рамках шоу "Эффект Санчеса" американского журналиста RT Рика Санчеса. Мединский, говоря о нынешнем руководстве Украины, отметил, что для того, чтобы оставаться у власти вечно, нужен постоянный враг, нужна война.
"И ты уже не можешь без войны контролировать ситуацию. Тем более, что зарубежная помощь - деньги, оружие - идет только в том случае, если ты воюешь. Если перестаешь воевать, ты оказываешься и без иностранной помощи, и теряешь возможность подавлять любую оппозицию внутри страны. Тогда ты должен идти на выборы, и ты их проиграешь. Потому что люди устали, люди хотят мира, солдаты хотят мира", - пояснил он.
На просьбу уточнить, значит ли это, что война является необходимостью для правящей партии на Украине, включая Владимира Зеленского, а для России война как раз не является необходимостью, Мединский подчеркнул: "Ну, конечно. Нам война вообще не нужна".
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