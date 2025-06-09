https://ria.ru/20250609/medinskiy-2021848421.html
Мединский рассказал об исправлениях Путина в тексте договора 2022 года
Мединский рассказал об исправлениях Путина в тексте договора 2022 года - РИА Новости, 09.06.2025
Мединский рассказал об исправлениях Путина в тексте договора 2022 года
Президент РФ Владимир Путин внес одно-два исправления в проект мирного договора по Украине, который российская и украинская стороны в 2022 году обсуждали в... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T17:51:00+03:00
2025-06-09T17:51:00+03:00
2025-06-09T18:27:00+03:00
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стамбул
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
владимир мединский
владимир путин
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин внес одно-два исправления в проект мирного договора по Украине, который российская и украинская стороны в 2022 году обсуждали в Стамбуле, сообщил помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах Владимир Мединский. "Мы договорились, в конце концов, в первый раз в Стамбуле. Мы подготовили договор, я как сейчас помню его: 19 страниц, очень подробный. Там были даже такие нюансы, чтобы слова одинаково понимались на русском, на английском и на украинском. Пятнадцатого апреля этот договор посмотрел президент Путин и внес одно или два исправления. Он юрист профессиональный", - сказал Мединский в эфире RT.Ранее Россия и Украина возобновили переговоры в Стамбуле, второй раунд прошел прошел 2 июня. Встреча во дворце Чираган в Стамбуле длилась больше часа. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта.
https://ria.ru/20250609/medinskiy-2021847751.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Мединский рассказал об исправлениях Путина в тексте договора 2022 года
Мединский: Путин внес 1-2 исправления в проект договора по Украине в 2022 году