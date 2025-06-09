https://ria.ru/20250609/medinskiy-2021846876.html
Мединский раскритиковал отсутствие стремления Киева к миру
Мединский раскритиковал отсутствие стремления Киева к миру - РИА Новости, 09.06.2025
Мединский раскритиковал отсутствие стремления Киева к миру
Если бы Украина хотела мира и принимала решения сама, то мирный договор между Москвой и Киевом мог быть подписан 28 февраля 2022 года, заявил помощник... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T17:44:00+03:00
2025-06-09T17:44:00+03:00
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Если бы Украина хотела мира и принимала решения сама, то мирный договор между Москвой и Киевом мог быть подписан 28 февраля 2022 года, заявил помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с украинской стороной Владимир Мединский."Если бы Украина хотела, если бы она была готова, если бы она сама принимала за себя решения, то мы могли бы подписать мирный договор 28 февраля 2022 года. На первой встрече", - сказал Мединский в интервью американскому журналисту RT Рику Санчесу в рамках шоу "Эффект Санчеса".Ранее Россия и Украина возобновили переговоры в Стамбуле, второй раунд прошел 2 июня. Встреча во дворце Чираган в Стамбуле длилась больше часа. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта.
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киев, владимир мединский, украина, москва, в мире
Киев, Владимир Мединский, Украина, Москва, В мире
Мединский раскритиковал отсутствие стремления Киева к миру
Мединский: если бы Украина хотела, мирный договор был бы подписан 3 года назад