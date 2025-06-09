https://ria.ru/20250609/medinskiy-2021845386.html

Мединский высказался об условиях мирного договора с Украиной

Мединский высказался об условиях мирного договора с Украиной - РИА Новости, 09.06.2025

Мединский высказался об условиях мирного договора с Украиной

Условия мирного договора в 2022 году для Украины были мягче, чем те, которые Россия предлагает Киеву сегодня, сообщил помощник президента РФ, глава российской... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T17:39:00+03:00

2025-06-09T17:39:00+03:00

2025-06-09T18:48:00+03:00

россия

украина

владимир мединский

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Условия мирного договора в 2022 году для Украины были мягче, чем те, которые Россия предлагает Киеву сегодня, сообщил помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с украинской стороной Владимир Мединский.По словам Мединского, если бы Украина хотела мира и принимала решения сама, то мирный договор между Москвой и Киевом мог быть подписан 28 февраля 2022 года."И условия его были мягче того, что мы предлагаем сегодня", - сказал Мединский в интервью американскому журналисту RT Рику Санчесу в рамках шоу "Эффект Санчеса".Ранее Россия и Украина возобновили переговоры в Стамбуле, второй раунд прошел прошел 2 июня. Встреча во дворце Чираган в Стамбуле длилась больше часа. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта.

https://ria.ru/20250609/medinskiy-2021846876.html

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Мединский о мирном договоре с Украиной Если бы Украина хотела мира и принимала решения самостоятельно, то подписала бы мирный договор с Москвой ещё 28 февраля 2022 года. 2025-06-09T17:39 true PT3M43S

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россия, украина, владимир мединский