https://ria.ru/20250609/medinskij-2021881103.html

Заморозка конфликта на Украине приведет к ядерной войне, заявил Мединский

Заморозка конфликта на Украине приведет к ядерной войне, заявил Мединский - РИА Новости, 09.06.2025

Заморозка конфликта на Украине приведет к ядерной войне, заявил Мединский

Если остановить конфликт на Украине по линии фронта, не договорившись о настоящем мире, этот регион превратится в огромный Карабах, который Украина спустя время РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T20:14:00+03:00

2025-06-09T20:14:00+03:00

2025-06-09T20:14:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Если остановить конфликт на Украине по линии фронта, не договорившись о настоящем мире, этот регион превратится в огромный Карабах, который Украина спустя время вместе с союзниками по НАТО попробует отвоевать, что приведет к ядерной войне, считает помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский. "Если остановить конфликт по линии фронта и не договориться о мире настоящем, просто заключить какое-то перемирие, то это будет - знаете, такой был спорный регион между Арменией и Азербайджаном, Карабах, - то этот регион превратится в огромный Карабах. Спустя какое-то время Украина вместе с НАТО, с союзниками вступит в НАТО, попробует его отвоевать, и это будет конец планеты, это будет ядерная война", - сказал Мединский в интервью в рамках шоу "Эффект Санчеса" американского журналиста RT Рика Санчеса."Мы не хотим, чтобы у нас создавался повод - гигантский Карабах, не признанный никем, из-за которого может разразиться ядерная война. Поэтому мы хотим остановиться, заключить полноценный мир и признать новые территории", - добавил Мединский.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, россия, стамбул, владимир мединский, нато