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Заморозка конфликта на Украине приведет к ядерной войне, заявил Мединский - РИА Новости, 09.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
20:14 09.06.2025
https://ria.ru/20250609/medinskij-2021881103.html
Заморозка конфликта на Украине приведет к ядерной войне, заявил Мединский
Заморозка конфликта на Украине приведет к ядерной войне, заявил Мединский - РИА Новости, 09.06.2025
Заморозка конфликта на Украине приведет к ядерной войне, заявил Мединский
Если остановить конфликт на Украине по линии фронта, не договорившись о настоящем мире, этот регион превратится в огромный Карабах, который Украина спустя время РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T20:14:00+03:00
2025-06-09T20:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
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стамбул
владимир мединский
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Если остановить конфликт на Украине по линии фронта, не договорившись о настоящем мире, этот регион превратится в огромный Карабах, который Украина спустя время вместе с союзниками по НАТО попробует отвоевать, что приведет к ядерной войне, считает помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский. &quot;Если остановить конфликт по линии фронта и не договориться о мире настоящем, просто заключить какое-то перемирие, то это будет - знаете, такой был спорный регион между Арменией и Азербайджаном, Карабах, - то этот регион превратится в огромный Карабах. Спустя какое-то время Украина вместе с НАТО, с союзниками вступит в НАТО, попробует его отвоевать, и это будет конец планеты, это будет ядерная война&quot;, - сказал Мединский в интервью в рамках шоу &quot;Эффект Санчеса&quot; американского журналиста RT Рика Санчеса."Мы не хотим, чтобы у нас создавался повод - гигантский Карабах, не признанный никем, из-за которого может разразиться ядерная война. Поэтому мы хотим остановиться, заключить полноценный мир и признать новые территории", - добавил Мединский.
https://ria.ru/20250516/medinskiy-2017469717.html
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в мире, украина, россия, стамбул, владимир мединский, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Стамбул, Владимир Мединский, НАТО
Заморозка конфликта на Украине приведет к ядерной войне, заявил Мединский

Мединский: если заморозить конфликт на Украине, это приведет к ядерной войне

© Фото предоставлено Российским военно-историческим обществом Владимир Мединский
Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© Фото предоставлено Российским военно-историческим обществом
Владимир Мединский. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Если остановить конфликт на Украине по линии фронта, не договорившись о настоящем мире, этот регион превратится в огромный Карабах, который Украина спустя время вместе с союзниками по НАТО попробует отвоевать, что приведет к ядерной войне, считает помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский.
«

"Если остановить конфликт по линии фронта и не договориться о мире настоящем, просто заключить какое-то перемирие, то это будет - знаете, такой был спорный регион между Арменией и Азербайджаном, Карабах, - то этот регион превратится в огромный Карабах. Спустя какое-то время Украина вместе с НАТО, с союзниками вступит в НАТО, попробует его отвоевать, и это будет конец планеты, это будет ядерная война", - сказал Мединский в интервью в рамках шоу "Эффект Санчеса" американского журналиста RT Рика Санчеса.

"Мы не хотим, чтобы у нас создавался повод - гигантский Карабах, не признанный никем, из-за которого может разразиться ядерная война. Поэтому мы хотим остановиться, заключить полноценный мир и признать новые территории", - добавил Мединский.
Мединский о предостережении Бисмарка - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСтамбулВладимир МединскийНАТО
 
 
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