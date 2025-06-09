https://ria.ru/20250609/medinskij-2021872603.html
Мединский сравнил руководство Украины с латиноамериканскими диктаторами
Мединский сравнил руководство Украины с латиноамериканскими диктаторами - РИА Новости, 09.06.2025
Мединский сравнил руководство Украины с латиноамериканскими диктаторами
Помощник президента РФ Владимир Мединский отметил, что руководство Украины в какой-то степени начинает напоминать латиноамериканских диктаторов, ведь те "тоже... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T19:27:00+03:00
2025-06-09T19:27:00+03:00
2025-06-09T19:27:00+03:00
политика
украина
россия
владимир мединский
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Помощник президента РФ Владимир Мединский отметил, что руководство Украины в какой-то степени начинает напоминать латиноамериканских диктаторов, ведь те "тоже были когда-то хорошими ребятами" и многое обещали на выборах. "Мне кажется, руководство Украины в какой-то степени - я очень осторожно постараюсь говорить - в какой-то степени начинает мне напоминать латиноамериканских диктаторов. Они тоже были когда-то хорошими ребятами, когда пришли к власти, и много чего обещали на выборах. Но потом они постепенно перерождаются в диктаторов", - сказал Мединский в интервью в рамках шоу "Эффект Санчеса" американского журналиста RT Рика Санчеса.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, украина, россия, владимир мединский
Политика, Украина, Россия, Владимир Мединский
Мединский сравнил руководство Украины с латиноамериканскими диктаторами
Мединский: руководство Украины начинает напоминать латиноамериканских диктаторов