https://ria.ru/20250609/medinskij-2021872603.html

Мединский сравнил руководство Украины с латиноамериканскими диктаторами

Мединский сравнил руководство Украины с латиноамериканскими диктаторами - РИА Новости, 09.06.2025

Мединский сравнил руководство Украины с латиноамериканскими диктаторами

Помощник президента РФ Владимир Мединский отметил, что руководство Украины в какой-то степени начинает напоминать латиноамериканских диктаторов, ведь те "тоже... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T19:27:00+03:00

2025-06-09T19:27:00+03:00

2025-06-09T19:27:00+03:00

политика

украина

россия

владимир мединский

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Помощник президента РФ Владимир Мединский отметил, что руководство Украины в какой-то степени начинает напоминать латиноамериканских диктаторов, ведь те "тоже были когда-то хорошими ребятами" и многое обещали на выборах. "Мне кажется, руководство Украины в какой-то степени - я очень осторожно постараюсь говорить - в какой-то степени начинает мне напоминать латиноамериканских диктаторов. Они тоже были когда-то хорошими ребятами, когда пришли к власти, и много чего обещали на выборах. Но потом они постепенно перерождаются в диктаторов", - сказал Мединский в интервью в рамках шоу "Эффект Санчеса" американского журналиста RT Рика Санчеса.

https://ria.ru/20250609/medinskiy-2021850534.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, украина, россия, владимир мединский