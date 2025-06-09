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Мединский вспомнил беседу с украинским переговорщиком, позднее убитым СБУ - РИА Новости, 09.06.2025
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19:25 09.06.2025 (обновлено: 21:12 09.06.2025)
https://ria.ru/20250609/medinskij-2021872213.html
Мединский вспомнил беседу с украинским переговорщиком, позднее убитым СБУ
Мединский вспомнил беседу с украинским переговорщиком, позднее убитым СБУ - РИА Новости, 09.06.2025
Мединский вспомнил беседу с украинским переговорщиком, позднее убитым СБУ
Помощник президента РФ Владимир Мединский рассказал о частном разговоре с одним из участников украинской делегации переговорщиков в 2022 году, которого потом... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T19:25:00+03:00
2025-06-09T21:12:00+03:00
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Помощник президента РФ Владимир Мединский рассказал о частном разговоре с одним из участников украинской делегации переговорщиков в 2022 году, которого потом застрелили сотрудники СБУ в Киеве. &quot;После первых переговоров. Тогда у них была маленькая делегация - человек пять или шесть. И одного из них сразу убили после первых переговоров. Сама Служба безопасности Украины застрелила его... Он был убит силовиками в центре Киева&quot;, - сказал Мединский в интервью в рамках шоу &quot;Эффект Санчеса&quot; американского журналиста RT Рика Санчеса.Помощник президента РФ уточнил, что речь идет о Денисе Кирееве. Их разговор состоялся в то время, когда на переговорах в феврале 2022 года был объявлен перерыв. Он длился около 15 минут, Мединский и Киреев обсуждали жизнь в Крыму, потому что представитель Украины когда-то проживал на полуострове. "Говорили ни о чем, это был просто social talk (светская беседа - ред.), все. И на следующую встречу он не приехал. Все видели, что я говорил с ним. Это не скрывалось. Мы никого не отталкивали: кто-то подходил к нам во время разговора, кто-то отходил", - добавил Мединский. В марте 2022 года депутат Верховной рады Александр Дубинский сообщил, что СБУ якобы убила Киреева при задержании. Украинский блогер Анатолий Шарий заявил, что инцидент произошел в центре Киева. Минобороны Украины подтвердило гибель члена делегации Киева, назвав при этом Киреева сотрудником Главного управления разведки. В ведомстве также добавили, что мужчина погиб при выполнении спецзадания.
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в мире, киев, украина, россия, владимир мединский, александр дубинский, анатолий шарий, служба безопасности украины, верховная рада украины
В мире, Киев, Украина, Россия, Владимир Мединский, Александр Дубинский, Анатолий Шарий, Служба безопасности Украины, Верховная Рада Украины
Мединский вспомнил беседу с украинским переговорщиком, позднее убитым СБУ

Мединский заявил, что говорил с убитым СБУ переговорщиком Киреевым в 2022 г

© Фото предоставлено Российским военно-историческим обществом Владимир Мединский
Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© Фото предоставлено Российским военно-историческим обществом
Владимир Мединский. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Помощник президента РФ Владимир Мединский рассказал о частном разговоре с одним из участников украинской делегации переговорщиков в 2022 году, которого потом застрелили сотрудники СБУ в Киеве.
«

"После первых переговоров. Тогда у них была маленькая делегация - человек пять или шесть. И одного из них сразу убили после первых переговоров. Сама Служба безопасности Украины застрелила его... Он был убит силовиками в центре Киева", - сказал Мединский в интервью в рамках шоу "Эффект Санчеса" американского журналиста RT Рика Санчеса.

Помощник президента РФ уточнил, что речь идет о Денисе Кирееве. Их разговор состоялся в то время, когда на переговорах в феврале 2022 года был объявлен перерыв. Он длился около 15 минут, Мединский и Киреев обсуждали жизнь в Крыму, потому что представитель Украины когда-то проживал на полуострове.
"Говорили ни о чем, это был просто social talk (светская беседа - ред.), все. И на следующую встречу он не приехал. Все видели, что я говорил с ним. Это не скрывалось. Мы никого не отталкивали: кто-то подходил к нам во время разговора, кто-то отходил", - добавил Мединский.
В марте 2022 года депутат Верховной рады Александр Дубинский сообщил, что СБУ якобы убила Киреева при задержании. Украинский блогер Анатолий Шарий заявил, что инцидент произошел в центре Киева. Минобороны Украины подтвердило гибель члена делегации Киева, назвав при этом Киреева сотрудником Главного управления разведки. В ведомстве также добавили, что мужчина погиб при выполнении спецзадания.
Помощник президента Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
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