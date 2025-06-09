Мединский назвал референдум в Крыму самым демократическим
Помощник президента Мединский назвал референдум в Крыму самым демократическим
Владимир Мединский. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Референдум в Крыму был самым демократическим, это было осуществление права народа на самоопределение, прописанного в Уставе ООН, заявил помощник президента России, глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский.
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"В Крыму был самый демократически проведенный референдум, который можно себе представить. Были приглашены любые желающие... И это право нации на самоопределение, базовая свобода, записанная в Уставе ООН, это та базовая свобода, за которую еще боролись французские просветители в XVIII веке - право нации и народа на самоопределение", - сказал Мединский в интервью в рамках шоу "Эффект Санчеса" американского журналиста RT Рика Санчеса.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после государственного переворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает полуостров своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают киевский режим в этом вопросе. Со своей стороны российское руководство неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Как подчеркивал президент России Владимир Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно.