https://ria.ru/20250609/medinskij-2021870705.html

Мединский назвал референдум в Крыму самым демократическим

Мединский назвал референдум в Крыму самым демократическим - РИА Новости, 09.06.2025

Мединский назвал референдум в Крыму самым демократическим

Референдум в Крыму был самым демократическим, это было осуществление права народа на самоопределение, прописанного в Уставе ООН, заявил помощник президента... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T19:17:00+03:00

2025-06-09T19:17:00+03:00

2025-06-09T19:17:00+03:00

республика крым

россия

украина

владимир мединский

владимир путин

оон

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Референдум в Крыму был самым демократическим, это было осуществление права народа на самоопределение, прописанного в Уставе ООН, заявил помощник президента России, глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский. "В Крыму был самый демократически проведенный референдум, который можно себе представить. Были приглашены любые желающие... И это право нации на самоопределение, базовая свобода, записанная в Уставе ООН, это та базовая свобода, за которую еще боролись французские просветители в XVIII веке - право нации и народа на самоопределение", - сказал Мединский в интервью в рамках шоу "Эффект Санчеса" американского журналиста RT Рика Санчеса.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после государственного переворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает полуостров своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают киевский режим в этом вопросе. Со своей стороны российское руководство неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Как подчеркивал президент России Владимир Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно.

https://ria.ru/20250609/medinskiy-2021850534.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

республика крым, россия, украина, владимир мединский, владимир путин, оон