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Мединский назвал референдум в Крыму самым демократическим - РИА Новости, 09.06.2025
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19:17 09.06.2025
https://ria.ru/20250609/medinskij-2021870705.html
Мединский назвал референдум в Крыму самым демократическим
Мединский назвал референдум в Крыму самым демократическим - РИА Новости, 09.06.2025
Мединский назвал референдум в Крыму самым демократическим
Референдум в Крыму был самым демократическим, это было осуществление права народа на самоопределение, прописанного в Уставе ООН, заявил помощник президента... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T19:17:00+03:00
2025-06-09T19:17:00+03:00
республика крым
россия
украина
владимир мединский
владимир путин
оон
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Референдум в Крыму был самым демократическим, это было осуществление права народа на самоопределение, прописанного в Уставе ООН, заявил помощник президента России, глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский. &quot;В Крыму был самый демократически проведенный референдум, который можно себе представить. Были приглашены любые желающие... И это право нации на самоопределение, базовая свобода, записанная в Уставе ООН, это та базовая свобода, за которую еще боролись французские просветители в XVIII веке - право нации и народа на самоопределение&quot;, - сказал Мединский в интервью в рамках шоу &quot;Эффект Санчеса&quot; американского журналиста RT Рика Санчеса.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после государственного переворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает полуостров своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают киевский режим в этом вопросе. Со своей стороны российское руководство неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Как подчеркивал президент России Владимир Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно.
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республика крым, россия, украина, владимир мединский, владимир путин, оон
Республика Крым, Россия, Украина, Владимир Мединский, Владимир Путин, ООН
Мединский назвал референдум в Крыму самым демократическим

Помощник президента Мединский назвал референдум в Крыму самым демократическим

© РИА Новости / Александр ГальперинВладимир Мединский
Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
Владимир Мединский. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Референдум в Крыму был самым демократическим, это было осуществление права народа на самоопределение, прописанного в Уставе ООН, заявил помощник президента России, глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский.
«

Крыму был самый демократически проведенный референдум, который можно себе представить. Были приглашены любые желающие... И это право нации на самоопределение, базовая свобода, записанная в Уставе ООН, это та базовая свобода, за которую еще боролись французские просветители в XVIII веке - право нации и народа на самоопределение", - сказал Мединский в интервью в рамках шоу "Эффект Санчеса" американского журналиста RT Рика Санчеса.

Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после государственного переворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает полуостров своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают киевский режим в этом вопросе. Со своей стороны российское руководство неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Как подчеркивал президент России Владимир Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно.
Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
Украинские военные в Стамбуле не хотели воевать, заявил Мединский
Вчера, 18:00
 
Республика КрымРоссияУкраинаВладимир МединскийВладимир ПутинООН
 
 
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