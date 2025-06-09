Рейтинг@Mail.ru
Суд Магнитогорска осудил мужчину за убийство дочери в гараже - РИА Новости, 09.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:18 09.06.2025
https://ria.ru/20250609/magnitogorsk-2021739681.html
Суд Магнитогорска осудил мужчину за убийство дочери в гараже
Суд Магнитогорска осудил мужчину за убийство дочери в гараже - РИА Новости, 09.06.2025
Суд Магнитогорска осудил мужчину за убийство дочери в гараже
Суд назначил 8 лет колонии строгого режима жителю Магнитогорска Челябинской области, обвиняемому в убийстве дочери в гараже, тело которой он сбросил в реку,... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T11:18:00+03:00
2025-06-09T11:18:00+03:00
происшествия
магнитогорск
урал
челябинская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15057/48/150574882_0:0:1501:845_1920x0_80_0_0_2ef356be5270a6325217a96d150275cb.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 9 июн – РИА Новости. Суд назначил 8 лет колонии строгого режима жителю Магнитогорска Челябинской области, обвиняемому в убийстве дочери в гараже, тело которой он сбросил в реку, сообщил пресс-центр прокуратуры региона. Как сообщал СК, в мае 2024 года обвиняемый дома в ходе конфликта со своей дочерью вначале попытался ее задушить, затем перенес в гараж, где надел на голову пакет, обвязав скотчем, и ударил ее молотком по голове, отчего она скончалась. После этого мужчина сбросил тело в реку Урал, привязав к телу груз, и обратился в правоохранительные органы с заявлением об ее исчезновении. СУСК уточняет, что тело 31-летней женщины было найдено в июле 2024 года в реке Урал. "Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска вынес приговор по уголовному делу в отношении 65-летнего местного жителя… С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил виновного к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного части 1 статьи 105 УК РФ (убийство), уточняется в сообщении. В суде мужчина пояснил, что находился в состоянии аффекта, дочь имела большие долги и требовала деньги, однако версия подсудимого была опровергнута заключением судебно-психиатрической комиссии экспертов, отмечает прокуратура.
https://ria.ru/20250606/lenoblast-2021364366.html
магнитогорск
урал
челябинская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15057/48/150574882_39:0:1372:1000_1920x0_80_0_0_cab4108227007db18ef7b0ec5274964d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, магнитогорск, урал, челябинская область
Происшествия, Магнитогорск, Урал, Челябинская область
Суд Магнитогорска осудил мужчину за убийство дочери в гараже

Жителя Магнитогорска осудили за убийство дочери, тело которой он сбросил в реку

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЧЕЛЯБИНСК, 9 июн – РИА Новости. Суд назначил 8 лет колонии строгого режима жителю Магнитогорска Челябинской области, обвиняемому в убийстве дочери в гараже, тело которой он сбросил в реку, сообщил пресс-центр прокуратуры региона.
Как сообщал СК, в мае 2024 года обвиняемый дома в ходе конфликта со своей дочерью вначале попытался ее задушить, затем перенес в гараж, где надел на голову пакет, обвязав скотчем, и ударил ее молотком по голове, отчего она скончалась. После этого мужчина сбросил тело в реку Урал, привязав к телу груз, и обратился в правоохранительные органы с заявлением об ее исчезновении. СУСК уточняет, что тело 31-летней женщины было найдено в июле 2024 года в реке Урал.
"Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска вынес приговор по уголовному делу в отношении 65-летнего местного жителя… С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил виновного к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного части 1 статьи 105 УК РФ (убийство), уточняется в сообщении.
В суде мужчина пояснил, что находился в состоянии аффекта, дочь имела большие долги и требовала деньги, однако версия подсудимого была опровергнута заключением судебно-психиатрической комиссии экспертов, отмечает прокуратура.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
В Ленинградской области задержали девушку, бросившую младенца в пакете
6 июня, 16:23
 
ПроисшествияМагнитогорскУралЧелябинская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала