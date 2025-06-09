https://ria.ru/20250609/magnitogorsk-2021739681.html

Суд Магнитогорска осудил мужчину за убийство дочери в гараже

Суд Магнитогорска осудил мужчину за убийство дочери в гараже - РИА Новости, 09.06.2025

Суд Магнитогорска осудил мужчину за убийство дочери в гараже

Суд назначил 8 лет колонии строгого режима жителю Магнитогорска Челябинской области, обвиняемому в убийстве дочери в гараже, тело которой он сбросил в реку,... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T11:18:00+03:00

2025-06-09T11:18:00+03:00

2025-06-09T11:18:00+03:00

происшествия

магнитогорск

урал

челябинская область

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ЧЕЛЯБИНСК, 9 июн – РИА Новости. Суд назначил 8 лет колонии строгого режима жителю Магнитогорска Челябинской области, обвиняемому в убийстве дочери в гараже, тело которой он сбросил в реку, сообщил пресс-центр прокуратуры региона. Как сообщал СК, в мае 2024 года обвиняемый дома в ходе конфликта со своей дочерью вначале попытался ее задушить, затем перенес в гараж, где надел на голову пакет, обвязав скотчем, и ударил ее молотком по голове, отчего она скончалась. После этого мужчина сбросил тело в реку Урал, привязав к телу груз, и обратился в правоохранительные органы с заявлением об ее исчезновении. СУСК уточняет, что тело 31-летней женщины было найдено в июле 2024 года в реке Урал. "Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска вынес приговор по уголовному делу в отношении 65-летнего местного жителя… С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил виновного к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного части 1 статьи 105 УК РФ (убийство), уточняется в сообщении. В суде мужчина пояснил, что находился в состоянии аффекта, дочь имела большие долги и требовала деньги, однако версия подсудимого была опровергнута заключением судебно-психиатрической комиссии экспертов, отмечает прокуратура.

https://ria.ru/20250606/lenoblast-2021364366.html

магнитогорск

урал

челябинская область

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происшествия, магнитогорск, урал, челябинская область