https://ria.ru/20250609/los-andzheles-2021932917.html
Протесты против депортации нелегальных мигрантов в Лос-Анджелесе
Протесты против депортации нелегальных мигрантов в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 10.06.2025
Протесты против депортации нелегальных мигрантов в Лос-Анджелесе
Демонстрации против миграционных рейдов в штате Калифорния продолжаются третий день. В Лос-Анджелесе протестующие вступили в столкновения с полицией и подожгли... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-09T14:30:00+03:00
2025-06-09T14:30:00+03:00
2025-06-10T08:55:00+03:00
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Демонстрации против миграционных рейдов в штате Калифорния продолжаются третий день. В Лос-Анджелесе протестующие вступили в столкновения с полицией и подожгли несколько автомобилей. Сотрудники правоохранительных органов применили слезоточивый газ и резиновые боеприпасы для подавления толпы. Десятки митингующих были арестованы.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Протесты против депортации нелегальных мигрантов в Лос-Анджелесе
Демонстрации против миграционных рейдов в штате Калифорния продолжаются третий день. В Лос-Анджелесе протестующие вступили в столкновения с полицией и подожгли несколько автомобилей. Сотрудники правоохранительных органов применили слезоточивый газ и резиновые боеприпасы для подавления толпы. Десятки митингующих были арестованы.
2025-06-09T14:30
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PT0M57S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, в мире, лос-анджелес, калифорния, протесты в калифорнии, видео
Видео, В мире, Лос-Анджелес, Калифорния, Протесты в Калифорнии
Протесты против депортации нелегальных мигрантов в Лос-Анджелесе
Демонстрации против миграционных рейдов в штате Калифорния продолжаются третий день. В Лос-Анджелесе протестующие вступили в столкновения с полицией и подожгли несколько автомобилей. Сотрудники правоохранительных органов применили слезоточивый газ и резиновые боеприпасы для подавления толпы. Десятки митингующих были арестованы.
2025-06-09T14:30
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