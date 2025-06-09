https://ria.ru/20250609/los-andzheles-2021932917.html

Протесты против депортации нелегальных мигрантов в Лос-Анджелесе

Протесты против депортации нелегальных мигрантов в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 10.06.2025

Протесты против депортации нелегальных мигрантов в Лос-Анджелесе

Демонстрации против миграционных рейдов в штате Калифорния продолжаются третий день. В Лос-Анджелесе протестующие вступили в столкновения с полицией и подожгли... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-09T14:30:00+03:00

2025-06-09T14:30:00+03:00

2025-06-10T08:55:00+03:00

видео

в мире

лос-анджелес

калифорния

протесты в калифорнии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/09/2021774517_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ba7d839bd36071f7cfeceb648a71a5b5.jpg

Демонстрации против миграционных рейдов в штате Калифорния продолжаются третий день. В Лос-Анджелесе протестующие вступили в столкновения с полицией и подожгли несколько автомобилей. Сотрудники правоохранительных органов применили слезоточивый газ и резиновые боеприпасы для подавления толпы. Десятки митингующих были арестованы.

лос-анджелес

калифорния

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Максим Зубков

Максим Зубков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Протесты против депортации нелегальных мигрантов в Лос-Анджелесе Демонстрации против миграционных рейдов в штате Калифорния продолжаются третий день. В Лос-Анджелесе протестующие вступили в столкновения с полицией и подожгли несколько автомобилей. Сотрудники правоохранительных органов применили слезоточивый газ и резиновые боеприпасы для подавления толпы. Десятки митингующих были арестованы. 2025-06-09T14:30 true PT0M57S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

видео, в мире, лос-анджелес, калифорния, протесты в калифорнии, видео