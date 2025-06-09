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Протесты против депортации нелегальных мигрантов в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 10.06.2025
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14:30 09.06.2025 (обновлено: 08:55 10.06.2025)
https://ria.ru/20250609/los-andzheles-2021932917.html
Протесты против депортации нелегальных мигрантов в Лос-Анджелесе
Протесты против депортации нелегальных мигрантов в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 10.06.2025
Протесты против депортации нелегальных мигрантов в Лос-Анджелесе
Демонстрации против миграционных рейдов в штате Калифорния продолжаются третий день. В Лос-Анджелесе протестующие вступили в столкновения с полицией и подожгли... РИА Новости, 10.06.2025
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2025-06-10T08:55:00+03:00
видео
в мире
лос-анджелес
калифорния
протесты в калифорнии
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Демонстрации против миграционных рейдов в штате Калифорния продолжаются третий день. В Лос-Анджелесе протестующие вступили в столкновения с полицией и подожгли несколько автомобилей. Сотрудники правоохранительных органов применили слезоточивый газ и резиновые боеприпасы для подавления толпы. Десятки митингующих были арестованы.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
60
Протесты против депортации нелегальных мигрантов в Лос-Анджелесе
Демонстрации против миграционных рейдов в штате Калифорния продолжаются третий день. В Лос-Анджелесе протестующие вступили в столкновения с полицией и подожгли несколько автомобилей. Сотрудники правоохранительных органов применили слезоточивый газ и резиновые боеприпасы для подавления толпы. Десятки митингующих были арестованы.
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Видео, В мире, Лос-Анджелес, Калифорния, Протесты в Калифорнии
Протесты против депортации нелегальных мигрантов в Лос-Анджелесе
Демонстрации против миграционных рейдов в штате Калифорния продолжаются третий день. В Лос-Анджелесе протестующие вступили в столкновения с полицией и подожгли несколько автомобилей. Сотрудники правоохранительных органов применили слезоточивый газ и резиновые боеприпасы для подавления толпы. Десятки митингующих были арестованы.
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Протесты против депортации нелегальных мигрантов в Лос-Анджелесе

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Демонстрации против миграционных рейдов в штате Калифорния продолжаются третий день. В Лос-Анджелесе протестующие вступили в столкновения с полицией и подожгли несколько автомобилей. Сотрудники правоохранительных органов применили слезоточивый газ и резиновые боеприпасы для подавления толпы. Десятки митингующих были арестованы.
 
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