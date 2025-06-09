ЕР пока не рассматривает вопрос о приостановке членства мэра Красноярска
ЕР пока не рассматривает вопрос о приостановке членства задержанного Логинова
Владислав Логинов. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 9 июн – РИА Новости. Вопрос о приостановке членства в партии "Единая Россия" задержанного по подозрению в получении взятки мэра Красноярска Владислава Логинова пока не рассматривается региональным отделением, сообщили РИА Новости в реготделении ЕР.
"Мы ждем официальных заявлений от следственных органов, только после этого сможем комментировать. К вопросу о рассмотрении приостановления его членства в партии также сможем подойти только после какого-то подтверждения, в каком он статусе и что ему вообще предъявляют. Ожидаем заявлений", - сказал собеседник агентства.
Мэр Красноярска Владислав Логинов был задержан в понедельник. Как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах, он подозревается в получении взятки. Местные СМИ сообщали об обысках в администрации города, а также в доме у Логинова. Официальных заявлений от следственных органов, мэрии или других лиц региона на данный момент не поступало.
Логинов занимает должность главы города Красноярск с 16 сентября 2022 года. До этого он проработал пять лет в должности заммэра. Начинал карьеру в транспортной сфере: с 2002 по 2011 год трудился в дорожных предприятиях региона, включая руководство транспортными цехами и отделами материально-технического снабжения. В 2012 году работал директором по снабжению и коммерческим директором ОАО "Асфальтобетонный завод". Затем перешел на муниципальную службу, последовательно выполняя обязанности заместителя руководителей городских департаментов - сначала городского хозяйства, потом муниципального заказа. Руководил также администрациями двух районов Красноярска: Свердловского и Советского.