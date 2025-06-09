Рейтинг@Mail.ru
Лавров рассказал о дискуссионных вопросах с Китаем, Индией и странами СНГ - РИА Новости, 09.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:56 09.06.2025
https://ria.ru/20250609/lavrov-2021802763.html
Лавров рассказал о дискуссионных вопросах с Китаем, Индией и странами СНГ
Лавров рассказал о дискуссионных вопросах с Китаем, Индией и странами СНГ - РИА Новости, 09.06.2025
Лавров рассказал о дискуссионных вопросах с Китаем, Индией и странами СНГ
У России много дискуссионных вопросов с Китаем, Индией, странами СНГ, но всегда можно найти честный баланс интересов, если не применять угрозы и ультиматумы,... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T14:56:00+03:00
2025-06-09T14:56:00+03:00
россия
сергей лавров
китай
индия
снг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154943/33/1549433365_2:0:3641:2047_1920x0_80_0_0_0dd02fb32c092add30e100651d499836.jpg
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. У России много дискуссионных вопросов с Китаем, Индией, странами СНГ, но всегда можно найти честный баланс интересов, если не применять угрозы и ультиматумы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "У нас, конечно, много вопросов, которые вызывают споры, которые требуют дополнительных рассмотрений, дополнительных взаимных уступок с нашими великими соседями - и с Китаем, и с Индией, и со странами СНГ, Евразийского экономического союза. Чем плотнее, чем теснее сотрудничество, тем больше возникает вопросов, по которым каждый хочет чуть-чуть побольше свои интересы отстоять", - сказал он, выступая на "Форуме будущего 2050". Но если не употреблять угрозы, ультиматумы, "тем более не применять их на практике, всегда можно найти честный баланс интересов", подчеркнул Лавров. "И такое происходит в наших отношениях с Китаем, с Индией, с соседями, со странами БРИКС, ШОС, партнерами в арабском мире, в исламском мире в целом, в Африке, в Латинской Америке", - указал министр.
https://ria.ru/20250609/lavrov-2021801871.html
россия
китай
индия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154943/33/1549433365_912:0:3641:2047_1920x0_80_0_0_734e67e34d4941b73060f3146c806d50.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сергей лавров, китай, индия, снг
Россия, Сергей Лавров, Китай, Индия, СНГ
Лавров рассказал о дискуссионных вопросах с Китаем, Индией и странами СНГ

Лавров: у России много дискуссионных вопросов с Китаем, Индией и странами СНГ

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. У России много дискуссионных вопросов с Китаем, Индией, странами СНГ, но всегда можно найти честный баланс интересов, если не применять угрозы и ультиматумы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"У нас, конечно, много вопросов, которые вызывают споры, которые требуют дополнительных рассмотрений, дополнительных взаимных уступок с нашими великими соседями - и с Китаем, и с Индией, и со странами СНГ, Евразийского экономического союза. Чем плотнее, чем теснее сотрудничество, тем больше возникает вопросов, по которым каждый хочет чуть-чуть побольше свои интересы отстоять", - сказал он, выступая на "Форуме будущего 2050".
Но если не употреблять угрозы, ультиматумы, "тем более не применять их на практике, всегда можно найти честный баланс интересов", подчеркнул Лавров.
"И такое происходит в наших отношениях с Китаем, с Индией, с соседями, со странами БРИКС, ШОС, партнерами в арабском мире, в исламском мире в целом, в Африке, в Латинской Америке", - указал министр.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
Лавров назвал условие для возобновления диалога с США по стратстабильности
14:53
 
РоссияСергей ЛавровКитайИндияСНГ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала