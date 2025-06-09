https://ria.ru/20250609/lavrov-2021802763.html
Лавров рассказал о дискуссионных вопросах с Китаем, Индией и странами СНГ
Лавров рассказал о дискуссионных вопросах с Китаем, Индией и странами СНГ - РИА Новости, 09.06.2025
Лавров рассказал о дискуссионных вопросах с Китаем, Индией и странами СНГ
У России много дискуссионных вопросов с Китаем, Индией, странами СНГ, но всегда можно найти честный баланс интересов, если не применять угрозы и ультиматумы,... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T14:56:00+03:00
2025-06-09T14:56:00+03:00
2025-06-09T14:56:00+03:00
россия
сергей лавров
китай
индия
снг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154943/33/1549433365_2:0:3641:2047_1920x0_80_0_0_0dd02fb32c092add30e100651d499836.jpg
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. У России много дискуссионных вопросов с Китаем, Индией, странами СНГ, но всегда можно найти честный баланс интересов, если не применять угрозы и ультиматумы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "У нас, конечно, много вопросов, которые вызывают споры, которые требуют дополнительных рассмотрений, дополнительных взаимных уступок с нашими великими соседями - и с Китаем, и с Индией, и со странами СНГ, Евразийского экономического союза. Чем плотнее, чем теснее сотрудничество, тем больше возникает вопросов, по которым каждый хочет чуть-чуть побольше свои интересы отстоять", - сказал он, выступая на "Форуме будущего 2050". Но если не употреблять угрозы, ультиматумы, "тем более не применять их на практике, всегда можно найти честный баланс интересов", подчеркнул Лавров. "И такое происходит в наших отношениях с Китаем, с Индией, с соседями, со странами БРИКС, ШОС, партнерами в арабском мире, в исламском мире в целом, в Африке, в Латинской Америке", - указал министр.
https://ria.ru/20250609/lavrov-2021801871.html
россия
китай
индия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154943/33/1549433365_912:0:3641:2047_1920x0_80_0_0_734e67e34d4941b73060f3146c806d50.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей лавров, китай, индия, снг
Россия, Сергей Лавров, Китай, Индия, СНГ
Лавров рассказал о дискуссионных вопросах с Китаем, Индией и странами СНГ
Лавров: у России много дискуссионных вопросов с Китаем, Индией и странами СНГ