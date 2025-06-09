https://ria.ru/20250609/las-vegas-2021752622.html
В Лас-Вегасе в результате стрельбы погиб человек
В Лас-Вегасе в результате стрельбы погиб человек - РИА Новости, 09.06.2025
В Лас-Вегасе в результате стрельбы погиб человек
Как минимум один человек погиб в результате стрельбы, которая произошла в ночь на понедельник рядом с фонтанами Белладжио - одной из достопримечательностей... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T11:57:00+03:00
2025-06-09T11:57:00+03:00
2025-06-09T11:57:00+03:00
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Как минимум один человек погиб в результате стрельбы, которая произошла в ночь на понедельник рядом с фонтанами Белладжио - одной из достопримечательностей американского города Лас-Вегас, сообщает региональный филиал телеканала NBC. Телеканал Сhannel2now информирует, что инцидент был запечатлен в режиме реального времени стримером, который транслировал свою прогулку по бульвару рядом с фонтанами в сопровождении женщины. Во время трансляции другой человек, предположительно, другой стример по имени SinCity-MannyWise, появился на заднем плане и вступил в перепалку с дамой. Через несколько секунд можно было увидеть, как мужчина достал пистолет и несколько раз выстрелил за пределы кадра. В прямом эфире было зафиксировано не менее семи выстрелов, а окружающие кричали и бежали в поисках укрытия. Отель и казино Bellagio были эвакуированы вскоре после инцидента в качестве меры предосторожности, хотя полиция подтвердила, что стрельба не происходила внутри казино. Фонтаны Белладжио - танцующий фонтан со световыми эффектами и музыкальным сопровождением, одна из главных и наиболее узнаваемых достопримечательностей Лас-Вегаса. Сооружение было открыто в 1998 году рядом с отелем Bellagio Las Vegas.
https://ria.ru/20250609/voyna-2021744213.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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лас-вегас, nbc, в мире
В Лас-Вегасе в результате стрельбы погиб человек
NBC: в Лас-Вегасе при стрельбе рядом с фонтанами Белладжио погиб человек
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости.
Как минимум один человек погиб в результате стрельбы, которая произошла в ночь на понедельник рядом с фонтанами Белладжио - одной из достопримечательностей американского города Лас-Вегас, сообщает региональный филиал телеканала NBC
.
Телеканал Сhannel2now информирует, что инцидент был запечатлен в режиме реального времени стримером, который транслировал свою прогулку по бульвару рядом с фонтанами в сопровождении женщины.
Во время трансляции другой человек, предположительно, другой стример по имени SinCity-MannyWise, появился на заднем плане и вступил в перепалку с дамой. Через несколько секунд можно было увидеть, как мужчина достал пистолет и несколько раз выстрелил за пределы кадра.
В прямом эфире было зафиксировано не менее семи выстрелов, а окружающие кричали и бежали в поисках укрытия.
Отель и казино Bellagio были эвакуированы вскоре после инцидента в качестве меры предосторожности, хотя полиция подтвердила, что стрельба не происходила внутри казино.
Фонтаны Белладжио - танцующий фонтан со световыми эффектами и музыкальным сопровождением, одна из главных и наиболее узнаваемых достопримечательностей Лас-Вегаса
. Сооружение было открыто в 1998 году рядом с отелем Bellagio Las Vegas.