https://ria.ru/20250609/las-vegas-2021752622.html

В Лас-Вегасе в результате стрельбы погиб человек

В Лас-Вегасе в результате стрельбы погиб человек - РИА Новости, 09.06.2025

В Лас-Вегасе в результате стрельбы погиб человек

Как минимум один человек погиб в результате стрельбы, которая произошла в ночь на понедельник рядом с фонтанами Белладжио - одной из достопримечательностей... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T11:57:00+03:00

2025-06-09T11:57:00+03:00

2025-06-09T11:57:00+03:00

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Как минимум один человек погиб в результате стрельбы, которая произошла в ночь на понедельник рядом с фонтанами Белладжио - одной из достопримечательностей американского города Лас-Вегас, сообщает региональный филиал телеканала NBC. Телеканал Сhannel2now информирует, что инцидент был запечатлен в режиме реального времени стримером, который транслировал свою прогулку по бульвару рядом с фонтанами в сопровождении женщины. Во время трансляции другой человек, предположительно, другой стример по имени SinCity-MannyWise, появился на заднем плане и вступил в перепалку с дамой. Через несколько секунд можно было увидеть, как мужчина достал пистолет и несколько раз выстрелил за пределы кадра. В прямом эфире было зафиксировано не менее семи выстрелов, а окружающие кричали и бежали в поисках укрытия. Отель и казино Bellagio были эвакуированы вскоре после инцидента в качестве меры предосторожности, хотя полиция подтвердила, что стрельба не происходила внутри казино. Фонтаны Белладжио - танцующий фонтан со световыми эффектами и музыкальным сопровождением, одна из главных и наиболее узнаваемых достопримечательностей Лас-Вегаса. Сооружение было открыто в 1998 году рядом с отелем Bellagio Las Vegas.

https://ria.ru/20250609/voyna-2021744213.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

лас-вегас, nbc, в мире