Курбан-Байрам в 2025 году: дата и традиции праздника жертвоприношения
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкМусульмане перед намазом в день праздника Ураза-байрам у мечети Кул-Шариф в Казани
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Курбан-Байрам - один из двух главных исламских праздников. Его суть, традиции и история, на какое число приходится Курбан-Байрам в 2025 году, в каких регионах России дата торжества объявлена выходным днем, когда будет проводиться жертвоприношение, - в материале РИА Новости.
Курбан-Байрам
Курбан-Байрам - праздник жертвоприношения, занимает особое место и считается одним из главных в мусульманской культуре и в жизни мусульман.
"Название праздника имеет тюркское происхождение. На арабском это звучит, как Ид аль-Адха — в переводе с арабского "праздник жертвоприношения". Еще один перевод с древнего арабского означает Курбан — приближение, байрам — праздник", - объясняет блогер Анастасия Ампилова. "Этот праздник имеет большое значение для каждого мусульманина. В странах, где проповедуют ислам, этот день является официальным выходным, но и в нашей стране есть регионы и города, где объявляют этот день нерабочим", — объясняет Герман Барух, президент благотворительного фонда "Альтаф", правоверный мусульманин.
Когда отмечается
Курбан-Байрам не имеет постоянной точной даты. Курбан-Байрам отмечается по окончанию хаджа через 70 дней после другого самого важного праздника для мусульман – Ураза Байрам (“праздник разговения”, торжества по случаю окончания поста, который длится на протяжении всего священного месяца Рамадан) на десятый день месяца Зуль-хиджа мусульманского лунного календаря в память жертвоприношения пророка Ибрагима.
Календарь праздника Курбан-Байрам на 2025 год
В 2025 году праздник приходится на вечер пятницы 6 июня. Начнётся он с заходом солнца 5 июня и будет продолжаться до вторника 10 июня включительно. Начало празднования совершается с совместной молитвы верующих — праздничного намаза, который совершают в мечетях, на открытых пространствах и стадионах. После праздничной молитвы имам обращается с проповедью, подчеркивая важность этого события. Одной из главных обрядовых практик является ритуальное жертвоприношение животного. В дни празднования Курбан-Байрама принято приходить на могилы к умершим родным, а также навещать дальних родственников.
6 июня
отмечают Курбан-Байрам в 2025 году
"Связано такое длительное празднование с тем, что мусульманин должен посетить всех родственников, а за один день это сделать невозможно. Кроме того верующие должны читать молитвы и проповеди. В религиозные дни празднования принято угощать всех людей и давать милостыню бедным", - говорит Анастасия Ампилова.
История и традиции
История праздника Курбан-Байрам связана с пророком Ибрахимом (в Библии — Авраамом) и отсылает к 37 суре (главе) Корана.
"Ибрахим долго не мог иметь детей, и первый его ребенок появился, когда ему было 86 лет. В одну из ночей он увидел сон, где Всевышний просит его принести в жертву своего единственного, горячо любимого сына Исмаила. Ибрахим очень любил своего сына, но ослушаться Всевышнего не смог, поэтому отправился со своим сыном в одну из долин под названием Мина, чтобы принести сына в жертву Аллаху. Сын и отец, повинуясь воле Аллаха, были искренне готовы свершить запланированное, когда к Ибрахиму с небес явился ангел Джабраил и остановил его, сказав, что он прошел испытание, доказав свою покорность, преданность и любовь к Аллаху. Жертва была заменена на барана. С тех пор в этот день приносят в жертву барана, а на месте произошедшего впоследствии возвели Мекку, куда ежегодно стекаются мусульмане со всего мира", - рассказывает Герман Барух.
Суть Курбан-Байрама
Ибрахим успешно прошел испытание веры, а вся история показывает, что чтобы стать ближе к Богу, не нужно людских жертв, самое важное – милосердие, делать добро и быть добродетельным, соблюдать заповеди и помогать друг другу.
Порядок празднования
“Подготовка к торжеству Курбан-Байрам начинается задолго до него. Дней за 20 до праздника мусульмане перестают стричься, бриться, не устраивают застолий и не надевают новую одежду. У кого есть возможность, отправляются в паломничество в Мекку, в долину Мина для совершения хаджа”, – рассказал Герман Барух.
Путь хаджа и значение долины Мина
Путь хаджа — это религиозное паломничество к священным местам в Саудовской Аравии, которое выполняют мусульмане в рамках пятого столпа Ислама. Они посещают святые места, таких как Мекка, гора Арафат, долина Муздалифа и долина Мина. Последовательность совершения обрядов хаджа – паломничества – строго определена.
Долина Мина – один из важных участков этого пути. Эта долина знаменита тем, что там проводится символический ритуал забрасывания камнями шайтана, являющийся неотъемлемой частью хаджа. В долине Мина воздвигнуты три столпа (джамарат), к которым паломники бросают камни.
© AP Photo / Oded BaliltyКупание в водопаде в честь праздника Курбан-байрам в Бейт-Шеане
© AP Photo / Oded Balilty
Купание в водопаде в честь праздника Курбан-байрам в Бейт-Шеане
Церемонии начинаются ранним утром в первый день с восхода солнца. Сперва необходимо совершить полное омовение. После этого нужно надеть чистую или новую одежду из натуральных тканей, желательно надушиться благовониями. Далее мусульмане могут отправляться в мечеть на утреннюю праздничную молитву. Вернувшись домой и позавтракав, люди снова собираются в мечети для проповеди, которую ведет имам. После праздничной проповеди рекомендуется посетить кладбище и навестить покойных родственников, прибраться там и привести в порядок могилы. Только после всех этих процедур происходит главное событие дня - обряд жертвоприношения.
Если у мусульманина нет возможности приобрести барашка для принесения в жертву, иногда договариваются с родственниками, соседями или друзьями, чтобы совершить обряд вместе.
После заклания мясо жертвенного барана готовят. Чем разнообразнее и богаче будет стол семьи, тем лучше. Также на праздничном столе обязательно должны быть десерты, чтобы раздавать детям угощение. При этом нельзя никаких спиртных напитков, на стол ставят чай, соки, компоты и бульон из мяса. Традиционно на Курбан-Байрам принято дарить подарки. Часто преподносят в подарок сладости: они символизируют радость и благополучие.
© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкВерующие во время богослужения в честь праздника Курбан-байрам в Московской соборной мечети
Верующие во время богослужения в честь праздника Курбан-байрам в Московской соборной мечети
Треть из приготовленной еды раздается бедным, еще одну треть относят друзьям, знакомым, соседям, и лишь последнюю часть оставляют дома. В мусульманских странах и регионах, где ислам проповедуют большинство населения, происходит взаимный обмен блюдами, и в итоге у каждого получается богатый стол из самых разных блюд.
В последующие дни, в продолжение праздника Курбан-Байрам принято ходить в гости, навещать своих родственников, которые живут далеко, обязательно угощать их и принимать гостей у себя. Можно продолжать готовить блюда из принесенного в жертву животного, ведь еда должна быть свежей.
В этот день категорически запрещено:
- ходить в грязной одежде;
- заниматься тяжелым трудом;
- ругаться, сквернословить, обижать кого-либо;
- скупиться на милостыню и помощь нуждающимся.
Жертва на Курбан-Байрам
Жертвенное животное выбирается заранее. Его специально откармливают. Иногда украшают магическими амулетами, разукрашивают яркой краской, увешивают ожерельями и колокольчиками. Но не все животные подходят для ритуала. Жертве должно быть не менее года, она должна быть здорова, упитанна и красива. У животного не должно быть серьезных изъянов: отрезанных ушей, сломанных рогов, отсутствия зубов или части хвоста. Животное не должно быть слепым на один или оба глаза. Особь с подобными изъянами не может быть принесена в жертву.
Допускается, если в жертву приносят животное, у которого есть незначительные недостатки: сломана меньшая часть рога, повреждено несколько зубов или же животное немного хромает.
Из всех видов животных в жертву допустимо приносить только верблюдов, коров (быков), буйволов, овец или коз. В течение двух-трёх дней до Курбан-Байрама жертвенное животное содержат в специальном чистом месте, отделив от остальных.
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМусульманин в день праздника жертвоприношения Курбан-Байрам у Московской Соборной мечети
Мусульманин в день праздника жертвоприношения Курбан-Байрам у Московской Соборной мечети
Выходные и праздничные дни
В девяти регионах России, где этот праздник отмечают официально (в их числе пять республик СКФО, Татарстан, Адыгея, Башкортостан и Крым), день объявлен официальным выходным.
Регионы России, где 6 июня — официальный выходной
Дополнительный выходной в этом году получили жители Адыгеи, Башкирии, Дагестана, Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Карачаево-Черкесии, Татарстана, Чечни, Крыма. Жители республик выходят на работу после завершения выходных 9 июня 2025 года.
Курбан-Байрам в России
Мусульмане России широко празднуют Курбан-Байрам. Мероприятия проходят по заранее утвержденному советами духовного управления мусульман плану. Например, в прошлом году в Казани праздничное богослужение прошло в следующем порядке:
- 2:00 -3:00 — утренний намаз;
- 3:00-3:30 – праздничный вагаз (проповедь);
- 03:30 – гает-намаз (молитва);
- 03:40 – проповедь на арабском языке, читают Коран.
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкМусульмане во время праздничной коллективной молитвы у Соборной мечети Санкт-Петербурга
Мусульмане во время праздничной коллективной молитвы у Соборной мечети Санкт-Петербурга
После совершения намаза, в специально отведенных местах будут производиться жертвоприношения вплоть до позднего вечера. В Уфе, например, для этого действует специальный сервис, на котором можно онлайн заказать жертвоприношение от своего имени.
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