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Умерла одна из старейших сотрудников Эрмитажа Марта Крыжановская - РИА Новости, 10.06.2025
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23:20 09.06.2025 (обновлено: 02:51 10.06.2025)
https://ria.ru/20250609/kryzhanovskaya-2021901454.html
Умерла одна из старейших сотрудников Эрмитажа Марта Крыжановская
Умерла одна из старейших сотрудников Эрмитажа Марта Крыжановская - РИА Новости, 10.06.2025
Умерла одна из старейших сотрудников Эрмитажа Марта Крыжановская
Одна из старейших сотрудников Государственного Эрмитажа Марта Крыжановская скончалась в возрасте 95 лет, сообщил музей. РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-09T23:20:00+03:00
2025-06-10T02:51:00+03:00
россия
ленинград
государственный эрмитаж
марта крыжановская
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн - РИА Новости. Одна из старейших сотрудников Государственного Эрмитажа Марта Крыжановская скончалась в возрасте 95 лет, сообщил музей. Как уточняется, Крыжановская ушла из жизни 9 июня. Музей выразил соболезнования родным и близким сотрудницы.В Эрмитаже отметили, что Крыжановская долгие годы занималась научной деятельностью и делилась своим опытом с молодым поколением. Крыжановская родилась в 1930 году. Вместе с матерью пережила блокаду Ленинграда. После войны окончила Академию художеств, в Эрмитаж пришла работать в 1960 году в отдел западноевропейского прикладного искусства, где прослужила 65 лет. Будучи кандидатом искусствоведения, ведущим научным сотрудником отдела, изучала средневековые подразделения, организовала новую экспозицию, посвященную европейскому прикладному искусству XI–XV веков. Крыжановская – автор более 100 публикаций, имела почетное звание "Заслуженный работник культуры РФ".
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россия, ленинград, государственный эрмитаж, марта крыжановская
Россия, Ленинград, Государственный Эрмитаж, Марта Крыжановская
Умерла одна из старейших сотрудников Эрмитажа Марта Крыжановская

Одна из старейших сотрудников Эрмитажа Крыжановская умерла на 96-м году жизни

© Фото с сайта Государственного ЭрмитажаМарта Крыжановская
Марта Крыжановская - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© Фото с сайта Государственного Эрмитажа
Марта Крыжановская. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн - РИА Новости. Одна из старейших сотрудников Государственного Эрмитажа Марта Крыжановская скончалась в возрасте 95 лет, сообщил музей.
Как уточняется, Крыжановская ушла из жизни 9 июня. Музей выразил соболезнования родным и близким сотрудницы.
В Эрмитаже отметили, что Крыжановская долгие годы занималась научной деятельностью и делилась своим опытом с молодым поколением.
Крыжановская родилась в 1930 году. Вместе с матерью пережила блокаду Ленинграда. После войны окончила Академию художеств, в Эрмитаж пришла работать в 1960 году в отдел западноевропейского прикладного искусства, где прослужила 65 лет.
Будучи кандидатом искусствоведения, ведущим научным сотрудником отдела, изучала средневековые подразделения, организовала новую экспозицию, посвященную европейскому прикладному искусству XI–XV веков.
Крыжановская – автор более 100 публикаций, имела почетное звание "Заслуженный работник культуры РФ".
 
РоссияЛенинградГосударственный ЭрмитажМарта Крыжановская
 
 
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