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Умерла одна из старейших сотрудников Эрмитажа Марта Крыжановская
Умерла одна из старейших сотрудников Эрмитажа Марта Крыжановская - РИА Новости, 10.06.2025
Умерла одна из старейших сотрудников Эрмитажа Марта Крыжановская
Одна из старейших сотрудников Государственного Эрмитажа Марта Крыжановская скончалась в возрасте 95 лет, сообщил музей. РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-09T23:20:00+03:00
2025-06-09T23:20:00+03:00
2025-06-10T02:51:00+03:00
россия
ленинград
государственный эрмитаж
марта крыжановская
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн - РИА Новости. Одна из старейших сотрудников Государственного Эрмитажа Марта Крыжановская скончалась в возрасте 95 лет, сообщил музей. Как уточняется, Крыжановская ушла из жизни 9 июня. Музей выразил соболезнования родным и близким сотрудницы.В Эрмитаже отметили, что Крыжановская долгие годы занималась научной деятельностью и делилась своим опытом с молодым поколением. Крыжановская родилась в 1930 году. Вместе с матерью пережила блокаду Ленинграда. После войны окончила Академию художеств, в Эрмитаж пришла работать в 1960 году в отдел западноевропейского прикладного искусства, где прослужила 65 лет. Будучи кандидатом искусствоведения, ведущим научным сотрудником отдела, изучала средневековые подразделения, организовала новую экспозицию, посвященную европейскому прикладному искусству XI–XV веков. Крыжановская – автор более 100 публикаций, имела почетное звание "Заслуженный работник культуры РФ".
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ленинград, государственный эрмитаж, марта крыжановская
Россия, Ленинград, Государственный Эрмитаж, Марта Крыжановская
Умерла одна из старейших сотрудников Эрмитажа Марта Крыжановская
Одна из старейших сотрудников Эрмитажа Крыжановская умерла на 96-м году жизни
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн - РИА Новости.
Одна из старейших сотрудников Государственного Эрмитажа Марта Крыжановская скончалась в возрасте 95 лет, сообщил музей
.
Как уточняется, Крыжановская ушла из жизни 9 июня. Музей выразил соболезнования родным и близким сотрудницы.
В Эрмитаже отметили, что Крыжановская долгие годы занималась научной деятельностью и делилась своим опытом с молодым поколением.
Крыжановская родилась в 1930 году. Вместе с матерью пережила блокаду Ленинграда
. После войны окончила Академию художеств, в Эрмитаж пришла работать в 1960 году в отдел западноевропейского прикладного искусства, где прослужила 65 лет.
Будучи кандидатом искусствоведения, ведущим научным сотрудником отдела, изучала средневековые подразделения, организовала новую экспозицию, посвященную европейскому прикладному искусству XI–XV веков.
Крыжановская – автор более 100 публикаций, имела почетное звание "Заслуженный работник культуры РФ".