https://ria.ru/20250609/kryzhanovskaya-2021901454.html

Умерла одна из старейших сотрудников Эрмитажа Марта Крыжановская

Умерла одна из старейших сотрудников Эрмитажа Марта Крыжановская - РИА Новости, 10.06.2025

Умерла одна из старейших сотрудников Эрмитажа Марта Крыжановская

Одна из старейших сотрудников Государственного Эрмитажа Марта Крыжановская скончалась в возрасте 95 лет, сообщил музей. РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-09T23:20:00+03:00

2025-06-09T23:20:00+03:00

2025-06-10T02:51:00+03:00

россия

ленинград

государственный эрмитаж

марта крыжановская

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн - РИА Новости. Одна из старейших сотрудников Государственного Эрмитажа Марта Крыжановская скончалась в возрасте 95 лет, сообщил музей. Как уточняется, Крыжановская ушла из жизни 9 июня. Музей выразил соболезнования родным и близким сотрудницы.В Эрмитаже отметили, что Крыжановская долгие годы занималась научной деятельностью и делилась своим опытом с молодым поколением. Крыжановская родилась в 1930 году. Вместе с матерью пережила блокаду Ленинграда. После войны окончила Академию художеств, в Эрмитаж пришла работать в 1960 году в отдел западноевропейского прикладного искусства, где прослужила 65 лет. Будучи кандидатом искусствоведения, ведущим научным сотрудником отдела, изучала средневековые подразделения, организовала новую экспозицию, посвященную европейскому прикладному искусству XI–XV веков. Крыжановская – автор более 100 публикаций, имела почетное звание "Заслуженный работник культуры РФ".

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, ленинград, государственный эрмитаж, марта крыжановская