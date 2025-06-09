https://ria.ru/20250609/kreml-2021767986.html

В Кремле прокомментировали предложение увеличить оборонные расходы НАТО

В Кремле прокомментировали предложение увеличить оборонные расходы НАТО - РИА Новости, 09.06.2025

В Кремле прокомментировали предложение увеличить оборонные расходы НАТО

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о предложении увеличить оборонные расходы НАТО, заявил, что жители Европы будут тратить деньги на... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T12:56:00+03:00

2025-06-09T12:56:00+03:00

2025-06-09T12:56:00+03:00

россия

европа

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о предложении увеличить оборонные расходы НАТО, заявил, что жители Европы будут тратить деньги на купирование эфемерной угрозы, якобы исходящей от РФ. "Речь идет о том, что европейские налогоплательщики будут тратить свои деньги для купирования некой угрозы, которая, как они говорят, исходит от нашей страны. Но это не что иное, как эфемерная угроза. Если правительства европейских стран, членов Североатлантического альянса, захотят так поступать со своими налогоплательщиками - ну они будут это делать", - сказал Песков журналистам, комментируя предложение увеличить оборонные расходы НАТО.

https://ria.ru/20250609/nato-2021765094.html

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Варвара Скокшина

россия, европа, дмитрий песков, нато, в мире