https://ria.ru/20250609/kreml-2021765380.html

Песков назвал стратегию развития ВМФ планом на долгую перспективу

Песков назвал стратегию развития ВМФ планом на долгую перспективу - РИА Новости, 09.06.2025

Песков назвал стратегию развития ВМФ планом на долгую перспективу

Стратегия по развитию ВМФ России является планом на долгую перспективу, строительство новых кораблей - трудоемкий процесс, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T12:48:00+03:00

2025-06-09T12:48:00+03:00

2025-06-09T12:48:00+03:00

россия

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Стратегия по развитию ВМФ России является планом на долгую перспективу, строительство новых кораблей - трудоемкий процесс, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин утвердил Стратегию развития ВМФ РФ на период до 2050 года, подобный документ принят впервые в современной истории, сообщил Патрушев в интервью aif.ru. "А растянутость по времени, это, собственно, к строительству новых кораблей, это очень трудоемкий процесс и растянутый по времени. Везде так, во всем мире, поэтому, конечно, это очень такое рассчитанное на долгую перспективу (развитие – ред.)", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, почему в Стратегии развития ВМФ РФ на период до 2050 года были выбраны именно такие временные рамки.

https://ria.ru/20250609/patrushev-2021706934.html

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россия, дмитрий песков, владимир путин, вмф рф