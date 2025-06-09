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Источник назвал причину задержания мэра Красноярска - РИА Новости, 09.06.2025
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05:29 09.06.2025 (обновлено: 12:18 09.06.2025)
https://ria.ru/20250609/krasnoyarsk-2021698168.html
Источник назвал причину задержания мэра Красноярска
Источник назвал причину задержания мэра Красноярска - РИА Новости, 09.06.2025
Источник назвал причину задержания мэра Красноярска
Мэр Красноярска Владислав Логинов задержан по подозрению в получении взятки, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T05:29:00+03:00
2025-06-09T12:18:00+03:00
происшествия
красноярск
россия
владислав логинов (мэр красноярска)
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КРАСНОЯРСК, 9 июн - РИА Новости. Мэр Красноярска Владислав Логинов задержан по подозрению в получении взятки, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что Логинов был задержан сотрудниками силовых структур, не уточнив причину."Он (Владислав Логинов - ред.) задержан по 290-й статье УК РФ (получение взятки - ред.)", - сказал собеседник агентства.Владислав Логинов занимает должность главы города Красноярск с 16 сентября 2022 года. До этого он проработал 5 лет должности заммэра. Начинал карьеру в транспортной сфере: с 2002 по 2011 год трудился в дорожных предприятиях региона, включая руководство транспортными цехами и отделами материально-технического снабжения. В 2012 году работал директором по снабжению и коммерческим директором ОАО "Асфальтобетонный завод". Затем перешел на муниципальную службу, последовательно выполняя обязанности заместителя руководителей городских департаментов - сначала городского хозяйства, потом муниципального заказа. Руководил также администрациями двух районов Красноярска: Свердловского и Советского.
https://ria.ru/20250606/arest-2021404733.html
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происшествия, красноярск, россия, владислав логинов (мэр красноярска)
Происшествия, Красноярск, Россия, Владислав Логинов (мэр Красноярска)
Источник назвал причину задержания мэра Красноярска

Мэр Красноярска Логинов задержан по подозрению в получении взятки

© РИА Новости / Данил Айкин | Перейти в медиабанкВладислав Логинов
Владислав Логинов - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© РИА Новости / Данил Айкин
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Владислав Логинов. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 9 июн - РИА Новости. Мэр Красноярска Владислав Логинов задержан по подозрению в получении взятки, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что Логинов был задержан сотрудниками силовых структур, не уточнив причину.
"Он (Владислав Логинов - ред.) задержан по 290-й статье УК РФ (получение взятки - ред.)", - сказал собеседник агентства.
Владислав Логинов занимает должность главы города Красноярск с 16 сентября 2022 года. До этого он проработал 5 лет должности заммэра. Начинал карьеру в транспортной сфере: с 2002 по 2011 год трудился в дорожных предприятиях региона, включая руководство транспортными цехами и отделами материально-технического снабжения. В 2012 году работал директором по снабжению и коммерческим директором ОАО "Асфальтобетонный завод". Затем перешел на муниципальную службу, последовательно выполняя обязанности заместителя руководителей городских департаментов - сначала городского хозяйства, потом муниципального заказа. Руководил также администрациями двух районов Красноярска: Свердловского и Советского.
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