https://ria.ru/20250609/krasnoyarsk-2021698168.html

Источник назвал причину задержания мэра Красноярска

Источник назвал причину задержания мэра Красноярска - РИА Новости, 09.06.2025

Источник назвал причину задержания мэра Красноярска

Мэр Красноярска Владислав Логинов задержан по подозрению в получении взятки, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T05:29:00+03:00

2025-06-09T05:29:00+03:00

2025-06-09T12:18:00+03:00

происшествия

красноярск

россия

владислав логинов (мэр красноярска)

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КРАСНОЯРСК, 9 июн - РИА Новости. Мэр Красноярска Владислав Логинов задержан по подозрению в получении взятки, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что Логинов был задержан сотрудниками силовых структур, не уточнив причину."Он (Владислав Логинов - ред.) задержан по 290-й статье УК РФ (получение взятки - ред.)", - сказал собеседник агентства.Владислав Логинов занимает должность главы города Красноярск с 16 сентября 2022 года. До этого он проработал 5 лет должности заммэра. Начинал карьеру в транспортной сфере: с 2002 по 2011 год трудился в дорожных предприятиях региона, включая руководство транспортными цехами и отделами материально-технического снабжения. В 2012 году работал директором по снабжению и коммерческим директором ОАО "Асфальтобетонный завод". Затем перешел на муниципальную службу, последовательно выполняя обязанности заместителя руководителей городских департаментов - сначала городского хозяйства, потом муниципального заказа. Руководил также администрациями двух районов Красноярска: Свердловского и Советского.

https://ria.ru/20250606/arest-2021404733.html

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происшествия, красноярск, россия, владислав логинов (мэр красноярска)