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В Красноярске в скором времени решат, кто заменит Логинова на посту мэра - РИА Новости, 09.06.2025
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13:47 09.06.2025
https://ria.ru/20250609/krasnojarsk-2021782732.html
В Красноярске в скором времени решат, кто заменит Логинова на посту мэра
В Красноярске в скором времени решат, кто заменит Логинова на посту мэра - РИА Новости, 09.06.2025
В Красноярске в скором времени решат, кто заменит Логинова на посту мэра
Решение об исполняющем обязанности главы Красноярска взамен задержанного за получение крупной взятки Владислава Логинова будет принято в ближайшее время,... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T13:47:00+03:00
2025-06-09T13:47:00+03:00
происшествия
красноярск
россия
владислав логинов (мэр красноярска)
светлана петренко
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОЯРСК, 9 июн - РИА Новости. Решение об исполняющем обязанности главы Красноярска взамен задержанного за получение крупной взятки Владислава Логинова будет принято в ближайшее время, сообщили РИА Новости в мэрии города. "Решение об исполняющем обязанности главы города будет принято в ближайшее время, мы сразу же сообщим", - сказал собеседник агентства. Как сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, ведомство расследует уголовное дело в отношении мэра Красноярска Владислава Логинова по обвинению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, в 2018-2024 годах Логинов получил от гендиректора коммерческой организации взятку более чем 180 миллионов рублей, как деньгами, так и в виде оплаты строительства бани на принадлежащем Логинову земельном участке. Взятка предназначалась за обеспечение победы коммерческой организации в конкурсах МКУ Красноярска "Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства" на выполнение ремонта городских дорог. Как отметила Петренко, в служебном кабинете Логинова в администрации Красноярска, в его жилище, а также в управлении дорог, инфраструктуры и благоустройства были проведены обыски и выемки, в ходе которых обнаружены и изъяты документы, связанные с заключением, исполнением и оплатой муниципальных контрактов, а также иные предметы и документы, имеющие значение для следствия. Логинов задержан, ему предъявлено обвинение. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, добавила Петренко. Логинов занимает должность главы города Красноярск с 16 сентября 2022 года. До этого он проработал пять лет в должности заммэра. Начинал карьеру в транспортной сфере: с 2002 по 2011 год трудился в дорожных предприятиях региона, включая руководство транспортными цехами и отделами материально-технического снабжения. В 2012 году работал директором по снабжению и коммерческим директором ОАО "Асфальтобетонный завод". Затем перешел на муниципальную службу, последовательно выполняя обязанности заместителя руководителей городских департаментов - сначала городского хозяйства, потом муниципального заказа. Руководил также администрациями двух районов Красноярска: Свердловского и Советского.
https://ria.ru/20250609/loginov-2021779760.html
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происшествия, красноярск, россия, владислав логинов (мэр красноярска), светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Красноярск, Россия, Владислав Логинов (мэр Красноярска), Светлана Петренко, Следственный комитет России (СК РФ)
В Красноярске в скором времени решат, кто заменит Логинова на посту мэра

Мэрия скоро примет решение об исполняющем обязанности главы Красноярска

© РИА Новости / Данил Айкин | Перейти в медиабанкВладислав Логинов
Владислав Логинов - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© РИА Новости / Данил Айкин
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Владислав Логинов. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 9 июн - РИА Новости. Решение об исполняющем обязанности главы Красноярска взамен задержанного за получение крупной взятки Владислава Логинова будет принято в ближайшее время, сообщили РИА Новости в мэрии города.
"Решение об исполняющем обязанности главы города будет принято в ближайшее время, мы сразу же сообщим", - сказал собеседник агентства.
Владислав Логинов - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
ЕР приостановила членство задержанного мэра Красноярска
13:40
Как сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, ведомство расследует уголовное дело в отношении мэра Красноярска Владислава Логинова по обвинению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).
По версии следствия, в 2018-2024 годах Логинов получил от гендиректора коммерческой организации взятку более чем 180 миллионов рублей, как деньгами, так и в виде оплаты строительства бани на принадлежащем Логинову земельном участке. Взятка предназначалась за обеспечение победы коммерческой организации в конкурсах МКУ Красноярска "Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства" на выполнение ремонта городских дорог.
Как отметила Петренко, в служебном кабинете Логинова в администрации Красноярска, в его жилище, а также в управлении дорог, инфраструктуры и благоустройства были проведены обыски и выемки, в ходе которых обнаружены и изъяты документы, связанные с заключением, исполнением и оплатой муниципальных контрактов, а также иные предметы и документы, имеющие значение для следствия.
Логинов задержан, ему предъявлено обвинение. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, добавила Петренко.
Логинов занимает должность главы города Красноярск с 16 сентября 2022 года. До этого он проработал пять лет в должности заммэра. Начинал карьеру в транспортной сфере: с 2002 по 2011 год трудился в дорожных предприятиях региона, включая руководство транспортными цехами и отделами материально-технического снабжения. В 2012 году работал директором по снабжению и коммерческим директором ОАО "Асфальтобетонный завод". Затем перешел на муниципальную службу, последовательно выполняя обязанности заместителя руководителей городских департаментов - сначала городского хозяйства, потом муниципального заказа. Руководил также администрациями двух районов Красноярска: Свердловского и Советского.
Мэр Красноярска Владислав Логинов - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
Задержанный мэр Красноярска владеет внедорожником Land Rover
11:27
 
ПроисшествияКрасноярскРоссияВладислав Логинов (мэр Красноярска)Светлана ПетренкоСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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