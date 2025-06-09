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Мэра Красноярска обвинили в получении более 180 миллионов рублей
Мэра Красноярска обвинили в получении более 180 миллионов рублей - РИА Новости, 09.06.2025
Мэра Красноярска обвинили в получении более 180 миллионов рублей
Мэр Красноярска Владислав Логинов обвиняется в получении более 180 миллионов рублей, сообщила РИА Новости официальный представитель СК России Светлана Петренко. РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T12:20:00+03:00
2025-06-09T12:20:00+03:00
2025-06-09T12:39:00+03:00
происшествия
красноярск
россия
владислав логинов (мэр красноярска)
светлана петренко
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Мэр Красноярска Владислав Логинов обвиняется в получении более 180 миллионов рублей, сообщила РИА Новости официальный представитель СК России Светлана Петренко. "Следствием установлено, что в 2018-2024 годах Логинов, последовательно замещая должности первого заместителя и главы города Красноярска, получил от гендиректора коммерческой организации взятку в размере свыше 180 миллионов рублей в виде денег и оплаты строительства бани на принадлежащем Логинову земельном участке", - сказала она. Как полагает следствие, взятка предназначалась за победу фирмы в конкурсах МКУ Красноярска "Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства" на выполнение ремонта городских дорог. "В служебном кабинете Логинова в администрации города Красноярска, в его жилище, а также в МКУ города Красноярска "Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства" проведены обыски и выемки, в ходе которых обнаружены и изъяты документы, связанные с заключением, исполнением и оплатой муниципальных контрактов, а также иные предметы и документы, имеющие значение для следствия", - добавила Петренко.
https://ria.ru/20250609/novosibirsk-2021710678.html
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происшествия, красноярск, россия, владислав логинов (мэр красноярска), светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Красноярск, Россия, Владислав Логинов (мэр Красноярска), Светлана Петренко, Следственный комитет России (СК РФ)
Мэра Красноярска обвинили в получении более 180 миллионов рублей
Мэра Красноярска Логинова обвинили в получении взятки на 180 миллионов рублей