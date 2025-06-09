https://ria.ru/20250609/krasnojarsk-2021757470.html

Мэра Красноярска обвинили в получении более 180 миллионов рублей

Мэра Красноярска обвинили в получении более 180 миллионов рублей - РИА Новости, 09.06.2025

Мэра Красноярска обвинили в получении более 180 миллионов рублей

Мэр Красноярска Владислав Логинов обвиняется в получении более 180 миллионов рублей, сообщила РИА Новости официальный представитель СК России Светлана Петренко. РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T12:20:00+03:00

2025-06-09T12:20:00+03:00

2025-06-09T12:39:00+03:00

происшествия

красноярск

россия

владислав логинов (мэр красноярска)

светлана петренко

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Мэр Красноярска Владислав Логинов обвиняется в получении более 180 миллионов рублей, сообщила РИА Новости официальный представитель СК России Светлана Петренко. "Следствием установлено, что в 2018-2024 годах Логинов, последовательно замещая должности первого заместителя и главы города Красноярска, получил от гендиректора коммерческой организации взятку в размере свыше 180 миллионов рублей в виде денег и оплаты строительства бани на принадлежащем Логинову земельном участке", - сказала она. Как полагает следствие, взятка предназначалась за победу фирмы в конкурсах МКУ Красноярска "Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства" на выполнение ремонта городских дорог. "В служебном кабинете Логинова в администрации города Красноярска, в его жилище, а также в МКУ города Красноярска "Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства" проведены обыски и выемки, в ходе которых обнаружены и изъяты документы, связанные с заключением, исполнением и оплатой муниципальных контрактов, а также иные предметы и документы, имеющие значение для следствия", - добавила Петренко.

https://ria.ru/20250609/novosibirsk-2021710678.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, красноярск, россия, владислав логинов (мэр красноярска), светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф)