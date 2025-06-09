https://ria.ru/20250609/krasnogorsk-2021835503.html

В Красногорске задержали мужчину, напавшего с ножом на прохожего

В Красногорске задержали мужчину, напавшего с ножом на прохожего - РИА Новости, 09.06.2025

В Красногорске задержали мужчину, напавшего с ножом на прохожего

Полиция задержала жителя Самары, который беспричинно набросился с ножом на прохожего в подмосковном Красногорске, пострадавшему оказана медицинская помощь,... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T16:41:00+03:00

2025-06-09T16:41:00+03:00

2025-06-09T16:41:00+03:00

происшествия

красногорск

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Полиция задержала жителя Самары, который беспричинно набросился с ножом на прохожего в подмосковном Красногорске, пострадавшему оказана медицинская помощь, сообщили в подмосковном главке МВД РФ. По словам правоохранителей, 8 июня в дежурную часть УМВД России по Красногорску поступили сообщения, что мужчина нарушает общественный порядок у одного из домов на улице Рождественской в Красногорске. Как сообщал ряд Telegram-каналов, один из прохожих попытался задержать мужчину с ножом и получил ранение. "Незамедлительно прибывшими на место полицейскими правонарушитель был задержан и доставлен в территориальный отдел для дальнейшего разбирательства. Им оказался житель Самары 1981 года рождения, у которого изъят нож. Сотрудниками полиции предварительно установлено, что злоумышленник беспричинно напал на прохожего и нанес ножевое ранение", - говорится в сообщении МВД. Пострадавшему оказана медицинская помощь. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, заключили в ведомстве.

https://ria.ru/20250608/zaderzhanie-2021637932.html

красногорск

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происшествия, красногорск, министерство внутренних дел рф (мвд россии)