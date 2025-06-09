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В Красногорске задержали мужчину, напавшего с ножом на прохожего - РИА Новости, 09.06.2025
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16:41 09.06.2025
https://ria.ru/20250609/krasnogorsk-2021835503.html
В Красногорске задержали мужчину, напавшего с ножом на прохожего
В Красногорске задержали мужчину, напавшего с ножом на прохожего - РИА Новости, 09.06.2025
В Красногорске задержали мужчину, напавшего с ножом на прохожего
Полиция задержала жителя Самары, который беспричинно набросился с ножом на прохожего в подмосковном Красногорске, пострадавшему оказана медицинская помощь,... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T16:41:00+03:00
2025-06-09T16:41:00+03:00
происшествия
красногорск
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Полиция задержала жителя Самары, который беспричинно набросился с ножом на прохожего в подмосковном Красногорске, пострадавшему оказана медицинская помощь, сообщили в подмосковном главке МВД РФ. По словам правоохранителей, 8 июня в дежурную часть УМВД России по Красногорску поступили сообщения, что мужчина нарушает общественный порядок у одного из домов на улице Рождественской в Красногорске. Как сообщал ряд Telegram-каналов, один из прохожих попытался задержать мужчину с ножом и получил ранение. "Незамедлительно прибывшими на место полицейскими правонарушитель был задержан и доставлен в территориальный отдел для дальнейшего разбирательства. Им оказался житель Самары 1981 года рождения, у которого изъят нож. Сотрудниками полиции предварительно установлено, что злоумышленник беспричинно напал на прохожего и нанес ножевое ранение", - говорится в сообщении МВД. Пострадавшему оказана медицинская помощь. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, заключили в ведомстве.
https://ria.ru/20250608/zaderzhanie-2021637932.html
красногорск
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происшествия, красногорск, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Красногорск, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Красногорске задержали мужчину, напавшего с ножом на прохожего

Полиция задержала мужчину, напавшего с ножом на прохожего в Красногорске

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Автомобиль полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Полиция задержала жителя Самары, который беспричинно набросился с ножом на прохожего в подмосковном Красногорске, пострадавшему оказана медицинская помощь, сообщили в подмосковном главке МВД РФ.
По словам правоохранителей, 8 июня в дежурную часть УМВД России по Красногорску поступили сообщения, что мужчина нарушает общественный порядок у одного из домов на улице Рождественской в Красногорске. Как сообщал ряд Telegram-каналов, один из прохожих попытался задержать мужчину с ножом и получил ранение.
"Незамедлительно прибывшими на место полицейскими правонарушитель был задержан и доставлен в территориальный отдел для дальнейшего разбирательства. Им оказался житель Самары 1981 года рождения, у которого изъят нож. Сотрудниками полиции предварительно установлено, что злоумышленник беспричинно напал на прохожего и нанес ножевое ранение", - говорится в сообщении МВД.
Пострадавшему оказана медицинская помощь. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, заключили в ведомстве.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
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8 июня, 15:40
 
ПроисшествияКрасногорскМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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