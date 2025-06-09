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В Москве в прошлом году перевыполнили план по вакцинации от кори - РИА Новости, 09.06.2025
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21:06 09.06.2025
https://ria.ru/20250609/kor-2021887981.html
В Москве в прошлом году перевыполнили план по вакцинации от кори
В Москве в прошлом году перевыполнили план по вакцинации от кори - РИА Новости, 09.06.2025
В Москве в прошлом году перевыполнили план по вакцинации от кори
Больше 500 тысяч москвичей были привиты от кори в 2024 году, план по иммунизации был перевыполнен, сообщается в Telegram-канале столичного департамента... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T21:06:00+03:00
2025-06-09T21:06:00+03:00
общество
здоровье - общество
москва
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Больше 500 тысяч москвичей были привиты от кори в 2024 году, план по иммунизации был перевыполнен, сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения. "В прошлом году более 500 тысяч москвичей защитили себя от кори с помощью вакцинации… План по иммунизации перевыполнен - 124%. Это значит, что Москва активно противостоит распространению инфекции", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что были привиты больше 230 тысяч детей и 270 тысяч взрослых. Болеют корью только непривитые и те, кто ранее не сталкивался с этой инфекцией. "В столице работает единый цифровой регистр детской вакцинации. Родители получают уведомления, когда подходит срок прививки - удобно и вовремя. Важно: корь очень заразна, и единственная надежная защита - вакцинация", - подчеркивается в сообщении. Ранее Роспотребнадзор опубликовал доклад, согласно которому в России в 2024 году было зафиксировано превышение среднемноголетнего показателя заболеваемости корью в 11 раз. Также подчеркивалось, что рост заболеваемости корью, краснухой и коклюшем в стране связан с отказом граждан от вакцинации.
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общество, здоровье - общество, москва, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Здоровье - Общество, Москва, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Москве в прошлом году перевыполнили план по вакцинации от кори

Депздрав сообщил, что более 500 тысяч москвичей были привиты от кори в 2024 году

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВакцинация
Вакцинация - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Больше 500 тысяч москвичей были привиты от кори в 2024 году, план по иммунизации был перевыполнен, сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения.
«
"В прошлом году более 500 тысяч москвичей защитили себя от кори с помощью вакцинации… План по иммунизации перевыполнен - 124%. Это значит, что Москва активно противостоит распространению инфекции", - говорится в сообщении ведомства.
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Роспотребнадзор объяснил рост заболеваемости корью, краснухой и коклюшем
Вчера, 12:28
Отмечается, что были привиты больше 230 тысяч детей и 270 тысяч взрослых. Болеют корью только непривитые и те, кто ранее не сталкивался с этой инфекцией.
«
"В столице работает единый цифровой регистр детской вакцинации. Родители получают уведомления, когда подходит срок прививки - удобно и вовремя. Важно: корь очень заразна, и единственная надежная защита - вакцинация", - подчеркивается в сообщении.
Ранее Роспотребнадзор опубликовал доклад, согласно которому в России в 2024 году было зафиксировано превышение среднемноголетнего показателя заболеваемости корью в 11 раз. Также подчеркивалось, что рост заболеваемости корью, краснухой и коклюшем в стране связан с отказом граждан от вакцинации.
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ОбществоЗдоровье - ОбществоМоскваРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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