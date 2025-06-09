https://ria.ru/20250609/kongress-2021775603.html

Европейско-Азиатский правовой конгресс завершился в Екатеринбурге

Европейско-Азиатский правовой конгресс завершился в Екатеринбурге - РИА Новости, 09.06.2025

Европейско-Азиатский правовой конгресс завершился в Екатеринбурге

В Екатеринбурге завершился XVIII Европейско-Азиатском правовой конгресс "Право и новая реальность", в нем приняли участие 12 государств, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T13:22:00+03:00

2025-06-09T13:22:00+03:00

2025-06-09T13:22:00+03:00

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ассоциация юристов россии

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. В Екатеринбурге завершился XVIII Европейско-Азиатском правовой конгресс "Право и новая реальность", в нем приняли участие 12 государств, сообщает пресс-служба свердловского реготделения Ассоциации юристов России (один из организаторов мероприятия). Правовой конгресс в Екатеринбурге традиционно является главным событием для юридического сообщества, так как дает возможность профессионального общения на высоком уровне всем, кто в той или иной мере связан с правом. Мероприятие стало знаковым для ученых и практикующих юристов. Председатель комитета Государственной Думы РФ по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников поприветствовал участников на открытии главной пленарной сессии. Он отметил, что конгресс – это возможность обменяться документами, книгами, идеями, просто послушать коллег. А также поискать совместно ответы на те вызовы, которые сегодня предлагает современная реальность. "Не случайно тема конгресса "Право и новая реальность" - перед нами всеми сегодня очень много вызовов, связанных с вопросами СВО, с экономическим оборотом, с финансами, с налогами, новыми технологиями. И мы должны предлагать законодателю пути, решения, которые не должны быть эмоциональными. Данная площадка как раз для такой работы", - отметил Крашенинников, его слова привели в пресс-службе организаторов. Также спикер прокомментировал принятие закона о местном самоуправлении, 19 июня он вступает в силу. Работа над этим документом длилась в течении пяти лет. "Огромное количество поправок было внесено в этот закон. Более того, почти в 100 законодательных актов были внесены нормы, посвященные местному самоуправлению. Это акты и материальные, и процессуальные, и даже, связанные с надзором. И все это для того, чтобы система была прозрачной и понятной, удобной для граждан", - сказал председатель. На главной панельной дискуссии конгресса одним из ключевых стал вопрос подготовки юридических кадров и утверждение единого образовательного стандарта, где будут закреплены необходимые дисциплины и направления. Пока такого стандарта в России нет. "Мы с коллегами подготовили свой проект образовательного стандарта. Предполагаем, что это будет пятилетний срок обучения, он будет завершающий. То есть для того, чтобы строить успешную юридическую карьеру, не надо обязательно заканчивать магистратуру, но магистратура будет как дополнительная опция с точки зрения профессионализации в той или иной сфере", – рассказал ректор Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина, сопредседатель Ассоциации юристов России Виктор Блажеев, его слова привели в пресс-службе. Несколько секций было посвящено теме цифровизации. Эксперты обсудили внедрение новых технологий во многие практические процессы, а также влияние искусственного интеллекта на отрасль. "Мы должны понимать, что искусственный интеллект - средство проникновения в очень тонкие механизмы социальной организации. Например, если посмотреть на тему образования. Мы видим угрозы, связанные с тем, что современные технологии начинают сильно влиять на процессы юридического образования. Молодежь начинает увлекаться этими очень специфическими темами, иногда, не занимаясь базовым юридическим образованием. Так что это серьезный вызов для всех в обществе, и тема ИИ нуждается в очень пристальном общественном внимании", — пояснил председатель суда Евразийского экономического союза Алексей Дронов. Отдельное внимание эксперты уделили правам участников СВО. В рамках конгресса состоялся круглый стол "Правовое обеспечение гарантий участников СВО и членов их семей". "Законодательство в настоящее время очень динамичное и достаточно полное по охвату гарантий. Военным пенсионерам, вернувшимся на службу, вне зависимости от их должности сохраняют повышенную пенсию. Конечно же, это оплата детских садов и разных кружков детям военнослужащих, гарантии поступления в высшее учебное заведение и многое другое. С 2022 по начало 2025 года огромнейшее количество разнообразных льгот появилось. Однако есть некоторые провалы в терминологиях, что нужно, конечно, проработать. И в целом, в таком количестве законов теперь сложно разобраться. Поэтому важно все систематизировать", - пояснила профессор Военного университета имени князя А. Невского министерства обороны РФ Татьяна Щукина. Президент Федеральной нотариальной палаты и заведующий кафедрой нотариата МГЮА Константин Корсик отметил, что действующие нормы, в том числе в части наследственного права, требуют изменений. В этой связи в Госдуму уже внесен законопроект, который упростит процедуру вступления в наследство для семей погибших военнослужащих.

https://ria.ru/20250520/pravitelstvo-2018067509.html

https://ria.ru/20250418/sovety-2012108139.html

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екатеринбург, свердловская область, ассоциация юристов россии