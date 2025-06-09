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Кондратьев: в крае летом будут работать 90 детских стационарных лагерей - РИА Новости, 09.06.2025
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Краснодарский край
 
18:35 09.06.2025
https://ria.ru/20250609/kondratev-2021859594.html
Кондратьев: в крае летом будут работать 90 детских стационарных лагерей
Кондратьев: в крае летом будут работать 90 детских стационарных лагерей - РИА Новости, 09.06.2025
Кондратьев: в крае летом будут работать 90 детских стационарных лагерей
В Краснодарском крае этим летом будут работать 90 детских стационарных лагерей, сообщает пресс-служба администрации региона. РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T18:35:00+03:00
2025-06-09T18:35:00+03:00
краснодарский край
вениамин кондратьев
краснодарский край
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. В Краснодарском крае этим летом будут работать 90 детских стационарных лагерей, сообщает пресс-служба администрации региона. Об этом губернатор Вениамин Кондратьев сообщил на совещании в Сочи с руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой, руководителями профильных ведомств и главами курортных территорий. "Краснодарский край готов принять этим летом почти 400 тысяч детей, в том числе 147 тысяч – из других регионов. Для этого работают 90 стационарных лагерей, 25 из них находятся в Анапе и Темрюкском районе. В них есть вся доступная инфраструктура, чтобы организовать качественный и безопасный отдых, в том числе с точки зрения санитарно-эпидемиологических правил, и без выхода на пляж. Анапа – детская здравница, и мы делаем все, чтобы досуг юных отдыхающих был насыщенным, активным и запоминающимся", – сообщил Кондратьев на совещании. Вице-губернатор Александр Руппель подчеркнул, что в сфере детского отдыха и оздоровления Кубань – традиционный лидер. "Исторически главный детский курорт России – это, конечно же, Анапа. Все детские здравницы готовы к приему детей, лагеря получи санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии правилам и нормативам. Сейчас на отдыхе в Анапе находятся 9,5 тысячи детей. При подготовке "детской" кампании особое внимание уделяем санитарно-эпидемиологической обстановке, пожарной безопасности, антитеррористической защищенности и безопасности на водных объектах. Всю эту работу координирует специальная краевая межведомственная комиссия, куда входят органы исполнительной власти, полиции, представители Роспотребнадзора и муниципалитетов", – сообщил на совещании Руппель. В регионе каждый год утверждают перечень турмаршрутов, доступных для групп с детьми. В этом сезоне их 15 – в Абинском, Северском и Мостовском районах, Туапсинском муниципальном округе, Геленджике, Горячем Ключе, Новороссийске и Сочи. Глава Геленджика Алексей Богодистов доложил, что на курорте действуют 16 детских оздоровительных лагерей, принять планируют более 22 тысяч детей. Также в Новороссийске функционируют четыре загородные организации для отдыха и оздоровления детей, в них смогут отдохнуть более 6,7 тысячи детей. Глава Новороссийска Андрей Кравченко добавил, что также запланированы к открытию три палаточных лагеря.
https://ria.ru/20250609/kondratev-2021859191.html
https://ria.ru/20250606/kuban-2021410085.html
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вениамин кондратьев, краснодарский край
Краснодарский край, Вениамин Кондратьев, Краснодарский край
Кондратьев: в крае летом будут работать 90 детских стационарных лагерей

Летом 2025 года на Кубани будут работать 90 детских стационарных лагерей

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГубернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев . Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. В Краснодарском крае этим летом будут работать 90 детских стационарных лагерей, сообщает пресс-служба администрации региона.
Об этом губернатор Вениамин Кондратьев сообщил на совещании в Сочи с руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой, руководителями профильных ведомств и главами курортных территорий.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
Кондратьев: главная задача – обеспечить безопасность каждого гостя края
Вчера, 18:33
"Краснодарский край готов принять этим летом почти 400 тысяч детей, в том числе 147 тысяч – из других регионов. Для этого работают 90 стационарных лагерей, 25 из них находятся в Анапе и Темрюкском районе. В них есть вся доступная инфраструктура, чтобы организовать качественный и безопасный отдых, в том числе с точки зрения санитарно-эпидемиологических правил, и без выхода на пляж. Анапа – детская здравница, и мы делаем все, чтобы досуг юных отдыхающих был насыщенным, активным и запоминающимся", – сообщил Кондратьев на совещании.
Вице-губернатор Александр Руппель подчеркнул, что в сфере детского отдыха и оздоровления Кубань – традиционный лидер.
"Исторически главный детский курорт России – это, конечно же, Анапа. Все детские здравницы готовы к приему детей, лагеря получи санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии правилам и нормативам. Сейчас на отдыхе в Анапе находятся 9,5 тысячи детей. При подготовке "детской" кампании особое внимание уделяем санитарно-эпидемиологической обстановке, пожарной безопасности, антитеррористической защищенности и безопасности на водных объектах. Всю эту работу координирует специальная краевая межведомственная комиссия, куда входят органы исполнительной власти, полиции, представители Роспотребнадзора и муниципалитетов", – сообщил на совещании Руппель.
В регионе каждый год утверждают перечень турмаршрутов, доступных для групп с детьми. В этом сезоне их 15 – в Абинском, Северском и Мостовском районах, Туапсинском муниципальном округе, Геленджике, Горячем Ключе, Новороссийске и Сочи.
Глава Геленджика Алексей Богодистов доложил, что на курорте действуют 16 детских оздоровительных лагерей, принять планируют более 22 тысяч детей.
Также в Новороссийске функционируют четыре загородные организации для отдыха и оздоровления детей, в них смогут отдохнуть более 6,7 тысячи детей. Глава Новороссийска Андрей Кравченко добавил, что также запланированы к открытию три палаточных лагеря.
Вениамин Кондратьев - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
Губернатор Кубани обсудил с вице-премьером Армении вопросы сотрудничества
6 июня, 18:33
 
Краснодарский крайВениамин КондратьевКраснодарский край
 
 
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