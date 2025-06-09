https://ria.ru/20250609/kondratev-2021859594.html

Кондратьев: в крае летом будут работать 90 детских стационарных лагерей

Кондратьев: в крае летом будут работать 90 детских стационарных лагерей - РИА Новости, 09.06.2025

Кондратьев: в крае летом будут работать 90 детских стационарных лагерей

В Краснодарском крае этим летом будут работать 90 детских стационарных лагерей, сообщает пресс-служба администрации региона. РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T18:35:00+03:00

2025-06-09T18:35:00+03:00

2025-06-09T18:35:00+03:00

краснодарский край

вениамин кондратьев

краснодарский край

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962128600_0:0:3104:1746_1920x0_80_0_0_6bbbb0c3db7d4e1299b34818284ced03.jpg

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. В Краснодарском крае этим летом будут работать 90 детских стационарных лагерей, сообщает пресс-служба администрации региона. Об этом губернатор Вениамин Кондратьев сообщил на совещании в Сочи с руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой, руководителями профильных ведомств и главами курортных территорий. "Краснодарский край готов принять этим летом почти 400 тысяч детей, в том числе 147 тысяч – из других регионов. Для этого работают 90 стационарных лагерей, 25 из них находятся в Анапе и Темрюкском районе. В них есть вся доступная инфраструктура, чтобы организовать качественный и безопасный отдых, в том числе с точки зрения санитарно-эпидемиологических правил, и без выхода на пляж. Анапа – детская здравница, и мы делаем все, чтобы досуг юных отдыхающих был насыщенным, активным и запоминающимся", – сообщил Кондратьев на совещании. Вице-губернатор Александр Руппель подчеркнул, что в сфере детского отдыха и оздоровления Кубань – традиционный лидер. "Исторически главный детский курорт России – это, конечно же, Анапа. Все детские здравницы готовы к приему детей, лагеря получи санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии правилам и нормативам. Сейчас на отдыхе в Анапе находятся 9,5 тысячи детей. При подготовке "детской" кампании особое внимание уделяем санитарно-эпидемиологической обстановке, пожарной безопасности, антитеррористической защищенности и безопасности на водных объектах. Всю эту работу координирует специальная краевая межведомственная комиссия, куда входят органы исполнительной власти, полиции, представители Роспотребнадзора и муниципалитетов", – сообщил на совещании Руппель. В регионе каждый год утверждают перечень турмаршрутов, доступных для групп с детьми. В этом сезоне их 15 – в Абинском, Северском и Мостовском районах, Туапсинском муниципальном округе, Геленджике, Горячем Ключе, Новороссийске и Сочи. Глава Геленджика Алексей Богодистов доложил, что на курорте действуют 16 детских оздоровительных лагерей, принять планируют более 22 тысяч детей. Также в Новороссийске функционируют четыре загородные организации для отдыха и оздоровления детей, в них смогут отдохнуть более 6,7 тысячи детей. Глава Новороссийска Андрей Кравченко добавил, что также запланированы к открытию три палаточных лагеря.

https://ria.ru/20250609/kondratev-2021859191.html

https://ria.ru/20250606/kuban-2021410085.html

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вениамин кондратьев, краснодарский край