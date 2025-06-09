https://ria.ru/20250609/kondratev-2021859191.html

Кондратьев: главная задача – обеспечить безопасность каждого гостя края

Кондратьев: главная задача – обеспечить безопасность каждого гостя края - РИА Новости, 09.06.2025

Кондратьев: главная задача – обеспечить безопасность каждого гостя края

Главная задача для властей Краснодарского края – обеспечить безопасность каждого гостя, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев на совещании по... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T18:33:00+03:00

2025-06-09T18:33:00+03:00

2025-06-09T18:33:00+03:00

краснодарский край

краснодарский край

вениамин кондратьев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/16/1985185051_0:0:3022:1700_1920x0_80_0_0_c36ec717f473f31fff1be751a43be759.jpg

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Главная задача для властей Краснодарского края – обеспечить безопасность каждого гостя, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев на совещании по готовности к летнему курортному сезону, которое прошло в Сочи. По данным пресс-службы администрации региона, также в мероприятии приняли участие вице-губернатор Александр Руппель, мэр Сочи Андрей Прошунин, главы курортных муниципалитетов, представители профильных министерств края и др. Губернатор региона отметил, что в прошлом году край установил рекорд – принял 20 миллионов гостей. С начала 2025 года регион уже посетили свыше 4 миллионов туристов, это на 3,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. "Сейчас на курортах отдыхают порядка 200 тысяч человек. Самая главная задача для нас – обеспечить безопасность каждого гостя, чтобы впечатления от поездки были только положительными и туристам хотелось возвращаться снова. Этим летом доступны 445 благоустроенных пляжей Черного и Азовского морей общей протяженностью более 115 километров", – сообщил Кондратьев на совещании, его слова приводит пресс-служба. По словам Руппеля, летом гостей встретят 10,8 тысячи средств размещения общей вместимостью 247 тысяч номеров. "С начала года открыли 12 новых объектов вместимостью 900 номеров, до конца года появятся еще 25. Это позволит увеличить общую емкость более чем на 2 тысячи номеров. Наша главная задача – соответствовать растущим ожиданиям туристов. За пять лет в полтора раза увеличили количество объектов категории четыре и пять звезд – сейчас их 354. В ходе реализации 65 инвестиционных соглашений к 2030 году появится более 50 тысяч новых номеров и порядка 30 тысяч рабочих мест. По нашим подсчетам, это позволит увеличить турпоток более чем на 5 миллионов человек в год", – сообщил в рамках совещания Руппель. Мэр Сочи отметил, что вдоль сочинского побережья расположено 180 муниципальных и ведомственных пляжей – всего порядка 41 километра береговой полосы. 51 пляж имеет наивысший стандарт национальной классификации – "Синий флаг". "В каждом районе лично осмотрел наиболее популярные территории. Провели обследования дна, благоустройство береговой линии, получили заключения специалистов о соответствии безопасным условиям отдыха", – сообщил в рамках совещания Прошунин. Мэр Геленджика Алексей Богодистов доложил, что полностью завершена подготовка пляжных территорий, выданы санитарно-эпидемиологические заключения на водопользование. "В этом году у нас функционирует 74 пляжа. Все они обследованы и приняты в эксплуатацию. Проведено 1200 лабораторных исследований морской воды и 271 исследование песка – все показатели соответствуют требованиям санитарных норм", – сообщил на заседании Богодистов. По всем вопросам отдыхающие могут обратиться на горячую линию курортов Краснодарского края. Здесь налажена система взаимодействия с муниципалитетами и бизнесом, благодаря которой 80% поступающих обращений решаются оперативно – до двух часов.

https://ria.ru/20250606/kuban-2021410085.html

https://ria.ru/20250606/dereka-2021408302.html

https://ria.ru/20250605/kondratev-2021148904.html

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

краснодарский край, вениамин кондратьев