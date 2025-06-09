https://ria.ru/20250609/kolumbija-2021814077.html

Колумбийский сенатор Урибе остается в критическом состоянии

Колумбийский сенатор Урибе остается в критическом состоянии - РИА Новости, 09.06.2025

Колумбийский сенатор Урибе остается в критическом состоянии

Колумбийский сенатор Мигель Урибе, на которого напали в субботу, продолжает находиться в критическом состоянии, его организм плохо поддается лечению, говорится... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T15:34:00+03:00

2025-06-09T15:34:00+03:00

2025-06-09T15:34:00+03:00

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Колумбийский сенатор Мигель Урибе, на которого напали в субботу, продолжает находиться в критическом состоянии, его организм плохо поддается лечению, говорится в заявлении больницы Санта Фэ города Богота, куда госпитализировали политика. В субботу вечером сенатор подвергся нападению во время публичного выступления в Боготе, по данным Blu Radio, он получил огнестрельное ранение в зону головы или шеи. Предполагаемый преступник был задержан. Им оказался 15-летний подросток, который подошёл к сенатору на расстояние около полутора метров и выстрелил в спину около шести раз. Власти выясняют, были ли причастны к нападению другие лица. "Пациент Мигель Урибе продолжает оставаться в критическом состоянии, реакция организма на... медицинские процедуры остается незначительной", - говорится в заявлении, опубликованном в соцсети X больницы. В заявлении добавляется, что из-за серьезности ситуации прогноз состояния сенатора "остается сдержанным". Урибе хочет стать кандидатом на выборах президента Колумбии, которые пройдут в 2026.

https://ria.ru/20250608/kolumbiya-2021585911.html

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Покушение на колумбийского сенатора Мигеля Урибе Стрелявший в колумбийского сенатора Мигеля Урибе, намеревавшегося стать кандидатом в президенты, оказался 15-летним подростком, сообщила газета El Tiempo. Он выстрелил в спину сенатора около шести раз с расстояния в 1,5 метра, одна из пуль попала в голову Урибе, также были ранены еще два человека. Политик находится в больнице. Нападавший был ранен охранниками Урибе и задержан. Видео с моментом покушения публикуют местные СМИ. 2025-06-09T15:34 true PT0M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, богота, колумбия