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Клишас заявил о начале активной фазы денацификации Днепропетровской области - РИА Новости, 09.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:58 09.06.2025 (обновлено: 02:20 09.06.2025)
https://ria.ru/20250609/klishas-2021687228.html
Клишас заявил о начале активной фазы денацификации Днепропетровской области
Клишас заявил о начале активной фазы денацификации Днепропетровской области - РИА Новости, 09.06.2025
Клишас заявил о начале активной фазы денацификации Днепропетровской области
Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас заявил о начале активной фазы денацификации Днепропетровской области. РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T00:58:00+03:00
2025-06-09T02:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
днепропетровская область
донецкая народная республика
андрей клишас
совет федерации рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас заявил о начале активной фазы денацификации Днепропетровской области. Минобороны России в воскресенье информировало, что бойцы группировки "Центр" вышли на западную границу ДНР и продолжают развивать наступление в Днепропетровской области. "Активная фаза денацификации Днепропетровской области началась", - написал сенатор в своем Telegram-канале.
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днепропетровская область
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днепропетровская область, донецкая народная республика, андрей клишас, совет федерации рф, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, Донецкая Народная Республика, Андрей Клишас, Совет Федерации РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Клишас заявил о начале активной фазы денацификации Днепропетровской области

Клишас: началась активная фаза денацификации Днепропетровской области

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкАндрей Клишас
Андрей Клишас - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Андрей Клишас. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас заявил о начале активной фазы денацификации Днепропетровской области.
Минобороны России в воскресенье информировало, что бойцы группировки "Центр" вышли на западную границу ДНР и продолжают развивать наступление в Днепропетровской области.
"Активная фаза денацификации Днепропетровской области началась", - написал сенатор в своем Telegram-канале.
Украинские боевики - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
По базе ВСУ в Черниговской области нанесли удар, сообщило подполье
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Специальная военная операция на УкраинеДнепропетровская областьДонецкая Народная РеспубликаАндрей КлишасСовет Федерации РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
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