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Клишас заявил о начале активной фазы денацификации Днепропетровской области
Клишас заявил о начале активной фазы денацификации Днепропетровской области - РИА Новости, 09.06.2025
Клишас заявил о начале активной фазы денацификации Днепропетровской области
Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас заявил о начале активной фазы денацификации Днепропетровской области. РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T00:58:00+03:00
2025-06-09T00:58:00+03:00
2025-06-09T02:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
днепропетровская область
донецкая народная республика
андрей клишас
совет федерации рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас заявил о начале активной фазы денацификации Днепропетровской области. Минобороны России в воскресенье информировало, что бойцы группировки "Центр" вышли на западную границу ДНР и продолжают развивать наступление в Днепропетровской области. "Активная фаза денацификации Днепропетровской области началась", - написал сенатор в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20250608/vsu-2021679551.html
днепропетровская область
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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днепропетровская область, донецкая народная республика, андрей клишас, совет федерации рф, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, Донецкая Народная Республика, Андрей Клишас, Совет Федерации РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Клишас заявил о начале активной фазы денацификации Днепропетровской области
Клишас: началась активная фаза денацификации Днепропетровской области