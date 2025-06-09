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Клишас заявил о начале активной фазы денацификации Днепропетровской области

Клишас заявил о начале активной фазы денацификации Днепропетровской области - РИА Новости, 09.06.2025

Клишас заявил о начале активной фазы денацификации Днепропетровской области

Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас заявил о начале активной фазы денацификации Днепропетровской области. РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T00:58:00+03:00

2025-06-09T00:58:00+03:00

2025-06-09T02:20:00+03:00

специальная военная операция на украине

днепропетровская область

донецкая народная республика

андрей клишас

совет федерации рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас заявил о начале активной фазы денацификации Днепропетровской области. Минобороны России в воскресенье информировало, что бойцы группировки "Центр" вышли на западную границу ДНР и продолжают развивать наступление в Днепропетровской области. "Активная фаза денацификации Днепропетровской области началась", - написал сенатор в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20250608/vsu-2021679551.html

днепропетровская область

донецкая народная республика

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2025

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днепропетровская область, донецкая народная республика, андрей клишас, совет федерации рф, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины