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Роспотребнадзор опроверг информацию о случаях анаплазмоза в Подмосковье - РИА Новости, 09.06.2025
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15:06 09.06.2025
https://ria.ru/20250609/kleschi-2021806096.html
Роспотребнадзор опроверг информацию о случаях анаплазмоза в Подмосковье
Роспотребнадзор опроверг информацию о случаях анаплазмоза в Подмосковье - РИА Новости, 09.06.2025
Роспотребнадзор опроверг информацию о случаях анаплазмоза в Подмосковье
Случаев заболевания гранулоцитарным анаплазмозом человека в Подмосковье вследствие укусов клещей не зарегистрировано, сообщили в управлении Роспотребнадзора по... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T15:06:00+03:00
2025-06-09T15:06:00+03:00
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Случаев заболевания гранулоцитарным анаплазмозом человека в Подмосковье вследствие укусов клещей не зарегистрировано, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Московской области. &quot;В связи с информацией о якобы зарегистрированных случаях заражения гранулоцитарным анаплазмозом человека в Московской области, появившейся в СМИ, управление Роспотребнадзора по Московской области сообщает, по состоянию на 9 июня 2025 за истёкший период 2025 года случаев заболевания гранулоцитарным анаплазмозом человека не зарегистрировано&quot;, - говорится в Telegram-канале ведомства.Как добавили в Роспотребнадзоре, по состоянию на 4 июня 2025 года при проведении лабораторных исследований около 1 тысячи клещей, принятых от населения и доставленных из объектов внешней среды, возбудитель гранулоцитарного анаплазмоза человека обнаружен в 1,7% исследованных клещей. "Стоит отметить, что по наблюдением управления, за последние пять лет ежегодно возбудитель гранулоцитарного анаплазмоз человека обнаруживается примерно в 1,5-3% исследованных клещей", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20250326/kleschi-1749300197.html
московская область (подмосковье)
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здоровье - общество, московская область (подмосковье), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Здоровье - Общество, Московская область (Подмосковье), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Роспотребнадзор опроверг информацию о случаях анаплазмоза в Подмосковье

Роспотребнадзор: случаев заболевания анаплазмозом человека в Подмосковье нет

© Depositphotos.com / Erik_KaritsКлещ
Клещ - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© Depositphotos.com / Erik_Karits
Клещ. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Случаев заболевания гранулоцитарным анаплазмозом человека в Подмосковье вследствие укусов клещей не зарегистрировано, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Московской области.
«

"В связи с информацией о якобы зарегистрированных случаях заражения гранулоцитарным анаплазмозом человека в Московской области, появившейся в СМИ, управление Роспотребнадзора по Московской области сообщает, по состоянию на 9 июня 2025 за истёкший период 2025 года случаев заболевания гранулоцитарным анаплазмозом человека не зарегистрировано", - говорится в Telegram-канале ведомства.

Как добавили в Роспотребнадзоре, по состоянию на 4 июня 2025 года при проведении лабораторных исследований около 1 тысячи клещей, принятых от населения и доставленных из объектов внешней среды, возбудитель гранулоцитарного анаплазмоза человека обнаружен в 1,7% исследованных клещей.
"Стоит отметить, что по наблюдением управления, за последние пять лет ежегодно возбудитель гранулоцитарного анаплазмоз человека обнаруживается примерно в 1,5-3% исследованных клещей", - добавили в ведомстве.
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Здоровье - ОбществоМосковская область (Подмосковье)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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