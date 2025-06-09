https://ria.ru/20250609/kleschi-2021806096.html

Роспотребнадзор опроверг информацию о случаях анаплазмоза в Подмосковье

Роспотребнадзор опроверг информацию о случаях анаплазмоза в Подмосковье - РИА Новости, 09.06.2025

Роспотребнадзор опроверг информацию о случаях анаплазмоза в Подмосковье

Случаев заболевания гранулоцитарным анаплазмозом человека в Подмосковье вследствие укусов клещей не зарегистрировано, сообщили в управлении Роспотребнадзора по... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T15:06:00+03:00

2025-06-09T15:06:00+03:00

2025-06-09T15:06:00+03:00

здоровье - общество

московская область (подмосковье)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Случаев заболевания гранулоцитарным анаплазмозом человека в Подмосковье вследствие укусов клещей не зарегистрировано, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Московской области. "В связи с информацией о якобы зарегистрированных случаях заражения гранулоцитарным анаплазмозом человека в Московской области, появившейся в СМИ, управление Роспотребнадзора по Московской области сообщает, по состоянию на 9 июня 2025 за истёкший период 2025 года случаев заболевания гранулоцитарным анаплазмозом человека не зарегистрировано", - говорится в Telegram-канале ведомства.Как добавили в Роспотребнадзоре, по состоянию на 4 июня 2025 года при проведении лабораторных исследований около 1 тысячи клещей, принятых от населения и доставленных из объектов внешней среды, возбудитель гранулоцитарного анаплазмоза человека обнаружен в 1,7% исследованных клещей. "Стоит отметить, что по наблюдением управления, за последние пять лет ежегодно возбудитель гранулоцитарного анаплазмоз человека обнаруживается примерно в 1,5-3% исследованных клещей", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20250326/kleschi-1749300197.html

московская область (подмосковье)

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

здоровье - общество, московская область (подмосковье), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)