https://ria.ru/20250609/kleschi-2021806096.html
Роспотребнадзор опроверг информацию о случаях анаплазмоза в Подмосковье
Роспотребнадзор опроверг информацию о случаях анаплазмоза в Подмосковье - РИА Новости, 09.06.2025
Роспотребнадзор опроверг информацию о случаях анаплазмоза в Подмосковье
Случаев заболевания гранулоцитарным анаплазмозом человека в Подмосковье вследствие укусов клещей не зарегистрировано, сообщили в управлении Роспотребнадзора по... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T15:06:00+03:00
2025-06-09T15:06:00+03:00
2025-06-09T15:06:00+03:00
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151940/39/1519403996_0:0:4214:2371_1920x0_80_0_0_044bee8c2bdf209b8e133e8e2f435265.jpg
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Случаев заболевания гранулоцитарным анаплазмозом человека в Подмосковье вследствие укусов клещей не зарегистрировано, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Московской области. "В связи с информацией о якобы зарегистрированных случаях заражения гранулоцитарным анаплазмозом человека в Московской области, появившейся в СМИ, управление Роспотребнадзора по Московской области сообщает, по состоянию на 9 июня 2025 за истёкший период 2025 года случаев заболевания гранулоцитарным анаплазмозом человека не зарегистрировано", - говорится в Telegram-канале ведомства.Как добавили в Роспотребнадзоре, по состоянию на 4 июня 2025 года при проведении лабораторных исследований около 1 тысячи клещей, принятых от населения и доставленных из объектов внешней среды, возбудитель гранулоцитарного анаплазмоза человека обнаружен в 1,7% исследованных клещей. "Стоит отметить, что по наблюдением управления, за последние пять лет ежегодно возбудитель гранулоцитарного анаплазмоз человека обнаруживается примерно в 1,5-3% исследованных клещей", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20250326/kleschi-1749300197.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151940/39/1519403996_0:0:3744:2808_1920x0_80_0_0_9e3ce11a72ab9df86a7728fe7fdb3f52.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, московская область (подмосковье), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Здоровье - Общество, Московская область (Подмосковье), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Роспотребнадзор опроверг информацию о случаях анаплазмоза в Подмосковье
Роспотребнадзор: случаев заболевания анаплазмозом человека в Подмосковье нет