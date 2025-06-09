https://ria.ru/20250609/kiev-2021876628.html

Мединский объяснил отказ Киева принимать тела погибших

Мединский объяснил отказ Киева принимать тела погибших - РИА Новости, 09.06.2025

Мединский объяснил отказ Киева принимать тела погибших

Украина не хочет принимать шесть тысяч тел военных, потому что ей тяжело признать большие потери, заявил помощник президента Владимир Мединский. РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T19:48:00+03:00

2025-06-09T19:48:00+03:00

2025-06-09T23:44:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

киев

россия

владимир мединский

вооруженные силы украины

второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Украина не хочет принимать шесть тысяч тел военных, потому что ей тяжело признать большие потери, заявил помощник президента Владимир Мединский.Он напомнил о принятом на Украине законе, предусматривающем весомую компенсацию для семьи погибшего."Но эти деньги, которые заплатили Америка и Европа, тратятся не на компенсацию. Они уже потрачены на совершенно другие вещи", — сказал он в интервью американскому журналисту RT Рику Санчесу в рамках шоу "Эффект Санчеса".Другие тезисы:Встреча в СтамбулеВторого июня в Турции прошел второй раунд переговоров России и Украины. Основные договоренности:Срыв Украиной передачи тел погибших солдат ВСУ

https://ria.ru/20250609/tela-2021811106.html

https://ria.ru/20250607/ukraina-2021529496.html

украина

киев

россия

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Рефрижираторы с телами военнослужащих ВСУ, погибших на поле боя Рефрижираторы с телами военнослужащих ВСУ, погибших на поле боя 2025-06-09T19:48 true PT1M09S

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украина, киев, россия, владимир мединский, вооруженные силы украины, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле