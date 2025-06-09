Мединский объяснил отказ Киева принимать тела погибших
Мединский: Киеву тяжело признавать большие потери
© Фото предоставлено Российским военно-историческим обществом Владимир Мединский
© Фото предоставлено Российским военно-историческим обществом
Владимир Мединский. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Украина не хочет принимать шесть тысяч тел военных, потому что ей тяжело признать большие потери, заявил помощник президента Владимир Мединский.
Он напомнил о принятом на Украине законе, предусматривающем весомую компенсацию для семьи погибшего.
Другие тезисы:
- условия мирного договора в 2022 году для Украины были мягче, чем те, которые Россия предлагает Киеву сегодня;
- если бы Украина хотела мира и принимала решения сама, мирный договор с Москвой был бы подписан 28 февраля 2022 года;
- Зеленский две недели молчал после получения договора, который обсуждали в 2022 году, к нему приезжали Борис Джонсон и люди от Джо Байдена;
- украинцы в 2022 году сказали, что их иностранные партнеры против заключения договора, который тогда был согласован с российской стороной;
- в глазах военных ВСУ, которые были в Стамбуле, было видно нежелание воевать и отправлять солдат на смерть;
- Москва предложила Украине в ответ передать тела российских военных, если они есть, — видимо, им нечего вернуть обратно;
- России война вообще не нужна, она необходима для нынешнего руководства Украины. Им нужен постоянный враг и война, чтобы оставаться у власти вечно;
- украинская делегация в 2022-м на переговорах выглядела более самостоятельной и свободной, чем в этом году;
- проблема мирного процесса состоит в том, что Европа не разрешает Киеву достичь выгодных договоренностей;
- можно быстро договориться на приемлемых условиях, если переговорщики из Киева будут руководствоваться интересами Украины, а не Европы;
- договор о редкоземах с Украиной — ничто по сравнению с тем, что мог бы получить американский бизнес при партнерских отношениях с Москвой;
- политика Трампа понятна России, он руководствуется национальными интересами США.
Встреча в Стамбуле
Срыв Украиной передачи тел погибших солдат ВСУ
- Россия 6 июня приступила к реализации акции по передаче Украине более шести тысяч тел погибших в соответствии со стамбульскими договоренностями;
- на границу доставили свыше 1200 тел солдат ВСУ;
- представители Киева не явились к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее;
- за выходные украинская сторона так и не вышла на контакт с Москвой, передача тел не состоялась;
- Россия ждет от Киева уведомления по специальному каналу о возможном переносе гуманитарной акции.