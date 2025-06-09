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Мединский объяснил отказ Киева принимать тела погибших - РИА Новости, 09.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:48 09.06.2025 (обновлено: 23:44 09.06.2025)
https://ria.ru/20250609/kiev-2021876628.html
Мединский объяснил отказ Киева принимать тела погибших
Мединский объяснил отказ Киева принимать тела погибших - РИА Новости, 09.06.2025
Мединский объяснил отказ Киева принимать тела погибших
Украина не хочет принимать шесть тысяч тел военных, потому что ей тяжело признать большие потери, заявил помощник президента Владимир Мединский. РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T19:48:00+03:00
2025-06-09T23:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
киев
россия
владимир мединский
вооруженные силы украины
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Украина не хочет принимать шесть тысяч тел военных, потому что ей тяжело признать большие потери, заявил помощник президента Владимир Мединский.Он напомнил о принятом на Украине законе, предусматривающем весомую компенсацию для семьи погибшего."Но эти деньги, которые заплатили Америка и Европа, тратятся не на компенсацию. Они уже потрачены на совершенно другие вещи", — сказал он в интервью американскому журналисту RT Рику Санчесу в рамках шоу "Эффект Санчеса".Другие тезисы:Встреча в СтамбулеВторого июня в Турции прошел второй раунд переговоров России и Украины. Основные договоренности:Срыв Украиной передачи тел погибших солдат ВСУ
https://ria.ru/20250609/tela-2021811106.html
https://ria.ru/20250607/ukraina-2021529496.html
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Рефрижираторы с телами военнослужащих ВСУ, погибших на поле боя
Рефрижираторы с телами военнослужащих ВСУ, погибших на поле боя
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украина, киев, россия, владимир мединский, вооруженные силы украины, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
Специальная военная операция на Украине, Украина, Киев, Россия, Владимир Мединский, Вооруженные силы Украины, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
Мединский объяснил отказ Киева принимать тела погибших

Мединский: Киеву тяжело признавать большие потери

© Фото предоставлено Российским военно-историческим обществом Владимир Мединский
Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© Фото предоставлено Российским военно-историческим обществом
Владимир Мединский. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Украина не хочет принимать шесть тысяч тел военных, потому что ей тяжело признать большие потери, заявил помощник президента Владимир Мединский.
Он напомнил о принятом на Украине законе, предусматривающем весомую компенсацию для семьи погибшего.
"Но эти деньги, которые заплатили Америка и Европа, тратятся не на компенсацию. Они уже потрачены на совершенно другие вещи", — сказал он в интервью американскому журналисту RT Рику Санчесу в рамках шоу "Эффект Санчеса".
Рефрижераторы с телами погибших украинских военнослужащих в Брянской области - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
"Их предупредили". Журналиста удивила ситуация с телами украинских боевиков
Вчера, 15:25

Другие тезисы:

  • условия мирного договора в 2022 году для Украины были мягче, чем те, которые Россия предлагает Киеву сегодня;
  • если бы Украина хотела мира и принимала решения сама, мирный договор с Москвой был бы подписан 28 февраля 2022 года;
  • Зеленский две недели молчал после получения договора, который обсуждали в 2022 году, к нему приезжали Борис Джонсон и люди от Джо Байдена;
  • украинцы в 2022 году сказали, что их иностранные партнеры против заключения договора, который тогда был согласован с российской стороной;
  • в глазах военных ВСУ, которые были в Стамбуле, было видно нежелание воевать и отправлять солдат на смерть;
  • Москва предложила Украине в ответ передать тела российских военных, если они есть, — видимо, им нечего вернуть обратно;
  • России война вообще не нужна, она необходима для нынешнего руководства Украины. Им нужен постоянный враг и война, чтобы оставаться у власти вечно;
  • украинская делегация в 2022-м на переговорах выглядела более самостоятельной и свободной, чем в этом году;
  • проблема мирного процесса состоит в том, что Европа не разрешает Киеву достичь выгодных договоренностей;
  • можно быстро договориться на приемлемых условиях, если переговорщики из Киева будут руководствоваться интересами Украины, а не Европы;
  • договор о редкоземах с Украиной — ничто по сравнению с тем, что мог бы получить американский бизнес при партнерских отношениях с Москвой;
  • политика Трампа понятна России, он руководствуется национальными интересами США.

Встреча в Стамбуле

Второго июня в Турции прошел второй раунд переговоров России и Украины. Основные договоренности:
  • передача больных и тяжелораненых по принципу "всех на всех";
  • обмен пленными в возрасте до 25 лет;
  • общий потолок обмена — не менее 1000 человек;
  • Россия в одностороннем порядке планировала передать Киеву шесть тысяч тел украинских солдат, Москва идентифицировала личности всех этих погибших.

Срыв Украиной передачи тел погибших солдат ВСУ

  • Россия 6 июня приступила к реализации акции по передаче Украине более шести тысяч тел погибших в соответствии со стамбульскими договоренностями;
  • на границу доставили свыше 1200 тел солдат ВСУ;
  • представители Киева не явились к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее;
  • за выходные украинская сторона так и не вышла на контакт с Москвой, передача тел не состоялась;
  • Россия ждет от Киева уведомления по специальному каналу о возможном переносе гуманитарной акции.
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
Сенатор высказался об отказе Киева забрать тела боевиков ВСУ
7 июня, 16:54
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаКиевРоссияВладимир МединскийВооруженные силы УкраиныВторой раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
 
 
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