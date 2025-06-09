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В ДТП в Саратове пострадали два подростка на мотоцикле - РИА Новости, 09.06.2025
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16:32 09.06.2025 (обновлено: 16:41 09.06.2025)
https://ria.ru/20250609/kia-2021833670.html
В ДТП в Саратове пострадали два подростка на мотоцикле
В ДТП в Саратове пострадали два подростка на мотоцикле - РИА Новости, 09.06.2025
В ДТП в Саратове пострадали два подростка на мотоцикле
Автомобиль Kia и мотоцикл столкнулись на улице Сызранской в Саратове, в результате пострадали 16-летней водитель мотоцикла и его 13-летний пассажир, сообщили в... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T16:32:00+03:00
2025-06-09T16:41:00+03:00
происшествия
авто
саратов
саратовская область
kia rio
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САМАРА, 9 июн - РИА Новости. Автомобиль Kia и мотоцикл столкнулись на улице Сызранской в Саратове, в результате пострадали 16-летней водитель мотоцикла и его 13-летний пассажир, сообщили в городской Госавтоинспекции. &quot;По предварительным данным, в 14.00 у дома 30 по улице Сызранская произошло столкновение автомобиля Kia под управлением мужчины 1989 года рождения и водителя мотоцикла - юноши 16 лет. В результате госпитализированы водитель мотоцикла и его 13-летний пассажир&quot;, - говорится в сообщении.Прокуратура Саратовской области сообщила в своем Telegram-канале, что устанавливает все обстоятельства аварии. Надзорное ведомство даст оценку исполнению требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также в сфере безопасности дорожного движения.
https://ria.ru/20250330/dtp-2008256743.html
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происшествия, авто, саратов, саратовская область, kia rio
Происшествия, Авто, Саратов, Саратовская область, Kia Rio
В ДТП в Саратове пострадали два подростка на мотоцикле

В Саратове столкнулись автомобиль Kia и мотоцикл, пострадали два подростка

© Фото : Прокуратура Саратовской области/Telegram Место столкновения автомобиля Kia и мотоцикла на улице Сызранской в Саратове
 Место столкновения автомобиля Kia и мотоцикла на улице Сызранской в Саратове - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© Фото : Прокуратура Саратовской области/Telegram
Место столкновения автомобиля Kia и мотоцикла на улице Сызранской в Саратове
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САМАРА, 9 июн - РИА Новости. Автомобиль Kia и мотоцикл столкнулись на улице Сызранской в Саратове, в результате пострадали 16-летней водитель мотоцикла и его 13-летний пассажир, сообщили в городской Госавтоинспекции.
«

"По предварительным данным, в 14.00 у дома 30 по улице Сызранская произошло столкновение автомобиля Kia под управлением мужчины 1989 года рождения и водителя мотоцикла - юноши 16 лет. В результате госпитализированы водитель мотоцикла и его 13-летний пассажир", - говорится в сообщении.

Прокуратура Саратовской области сообщила в своем Telegram-канале, что устанавливает все обстоятельства аварии. Надзорное ведомство даст оценку исполнению требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также в сфере безопасности дорожного движения.
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ПроисшествияАвтоСаратовСаратовская областьKia Rio
 
 
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