В ДТП в Саратове пострадали два подростка на мотоцикле
В Саратове столкнулись автомобиль Kia и мотоцикл, пострадали два подростка
© Фото : Прокуратура Саратовской области/Telegram Место столкновения автомобиля Kia и мотоцикла на улице Сызранской в Саратове
Место столкновения автомобиля Kia и мотоцикла на улице Сызранской в Саратове
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САМАРА, 9 июн - РИА Новости. Автомобиль Kia и мотоцикл столкнулись на улице Сызранской в Саратове, в результате пострадали 16-летней водитель мотоцикла и его 13-летний пассажир, сообщили в городской Госавтоинспекции.
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"По предварительным данным, в 14.00 у дома 30 по улице Сызранская произошло столкновение автомобиля Kia под управлением мужчины 1989 года рождения и водителя мотоцикла - юноши 16 лет. В результате госпитализированы водитель мотоцикла и его 13-летний пассажир", - говорится в сообщении.
Прокуратура Саратовской области сообщила в своем Telegram-канале, что устанавливает все обстоятельства аварии. Надзорное ведомство даст оценку исполнению требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также в сфере безопасности дорожного движения.
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