https://ria.ru/20250609/kia-2021833670.html

В ДТП в Саратове пострадали два подростка на мотоцикле

В ДТП в Саратове пострадали два подростка на мотоцикле - РИА Новости, 09.06.2025

В ДТП в Саратове пострадали два подростка на мотоцикле

Автомобиль Kia и мотоцикл столкнулись на улице Сызранской в Саратове, в результате пострадали 16-летней водитель мотоцикла и его 13-летний пассажир, сообщили в... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T16:32:00+03:00

2025-06-09T16:32:00+03:00

2025-06-09T16:41:00+03:00

происшествия

авто

саратов

саратовская область

kia rio

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/09/2021834506_106:0:947:473_1920x0_80_0_0_e1b529723097f21f0d2301fbc80a45d0.jpg

САМАРА, 9 июн - РИА Новости. Автомобиль Kia и мотоцикл столкнулись на улице Сызранской в Саратове, в результате пострадали 16-летней водитель мотоцикла и его 13-летний пассажир, сообщили в городской Госавтоинспекции. "По предварительным данным, в 14.00 у дома 30 по улице Сызранская произошло столкновение автомобиля Kia под управлением мужчины 1989 года рождения и водителя мотоцикла - юноши 16 лет. В результате госпитализированы водитель мотоцикла и его 13-летний пассажир", - говорится в сообщении.Прокуратура Саратовской области сообщила в своем Telegram-канале, что устанавливает все обстоятельства аварии. Надзорное ведомство даст оценку исполнению требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также в сфере безопасности дорожного движения.

https://ria.ru/20250330/dtp-2008256743.html

саратов

саратовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, авто, саратов, саратовская область, kia rio