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В России разработали тест для быстрого выявления холеры - РИА Новости, 09.06.2025
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14:07 09.06.2025
https://ria.ru/20250609/kholera-2021787168.html
В России разработали тест для быстрого выявления холеры
В России разработали тест для быстрого выявления холеры - РИА Новости, 09.06.2025
В России разработали тест для быстрого выявления холеры
Учёные Российского противочумного института "Микроб" Роспотребнадзора разработали новый тест для быстрого выявления холеры, анализ проходит в шесть раз быстрее, РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T14:07:00+03:00
2025-06-09T14:07:00+03:00
общество
здоровье - общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Учёные Российского противочумного института "Микроб" Роспотребнадзора разработали новый тест для быстрого выявления холеры, анализ проходит в шесть раз быстрее, сообщили в ведомстве. "Разработан новый тест для быстрого выявления холеры. Этот тест позволяет: выявить холерный вибрион; определить, представляет ли он угрозу эпидемического распространения", - говорится в Telegram-канале Роспотребнадзора. Там уточнили, что время проведения анализа займёт 60 минут, что в шесть раз быстрее, чем у существующих тестов. "Российская разработка обладает очень высокой чувствительностью, то есть может обнаружить даже минимальное количество патогена, что особенно важно для: выявления бессимптомных носителей; предотвращения распространения инфекции", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что ситуация в России по холере остаётся стабильной и контролируемой. "Тест разработали и зарегистрировали учёные Российского противочумного института "Микроб" Роспотребнадзора в рамках реализации федерального проекта "Санитарный щит страны - безопасность для здоровья", - пояснили там. -0-
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общество, здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В России разработали тест для быстрого выявления холеры

Роспотребнадзор: в России разработали новый тест для быстрого выявления холеры

© Fotolia / spflaumЛаборатория
Лаборатория - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© Fotolia / spflaum
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Учёные Российского противочумного института "Микроб" Роспотребнадзора разработали новый тест для быстрого выявления холеры, анализ проходит в шесть раз быстрее, сообщили в ведомстве.
«
"Разработан новый тест для быстрого выявления холеры. Этот тест позволяет: выявить холерный вибрион; определить, представляет ли он угрозу эпидемического распространения", - говорится в Telegram-канале Роспотребнадзора.
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Там уточнили, что время проведения анализа займёт 60 минут, что в шесть раз быстрее, чем у существующих тестов.
«
"Российская разработка обладает очень высокой чувствительностью, то есть может обнаружить даже минимальное количество патогена, что особенно важно для: выявления бессимптомных носителей; предотвращения распространения инфекции", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что ситуация в России по холере остаётся стабильной и контролируемой.
"Тест разработали и зарегистрировали учёные Российского противочумного института "Микроб" Роспотребнадзора в рамках реализации федерального проекта "Санитарный щит страны - безопасность для здоровья", - пояснили там. -0-
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ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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