Рейтинг@Mail.ru
"Если они соизволят". МИД Казахстана сделал заявление по поводу Украины - РИА Новости, 09.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:30 09.06.2025 (обновлено: 18:15 09.06.2025)
https://ria.ru/20250609/kazakhstan-2021844226.html
"Если они соизволят". МИД Казахстана сделал заявление по поводу Украины
"Если они соизволят". МИД Казахстана сделал заявление по поводу Украины - РИА Новости, 09.06.2025
"Если они соизволят". МИД Казахстана сделал заявление по поводу Украины
МИД Казахстана все еще ждет ответа Украины после атаки на нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" Каспийского трубопроводного консорциума, заявил... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T17:30:00+03:00
2025-06-09T18:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
казахстан
россия
украина
айбек смадияров
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/09/2021854171_2:0:1277:717_1920x0_80_0_0_c2f869605844b04984a9812c211ff4f6.jpg
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. МИД Казахстана все еще ждет ответа Украины после атаки на нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" Каспийского трубопроводного консорциума, заявил официальный представитель ведомства Айбек Смадияров. Об этом сообщает Telegram-канал "Sputnik Казахстан"."Будем ждать. Если они соизволят ответить, будем ждать. Вы можете этот же вопрос украинской стороне направить", — сказал Смадияров.Нефтеперекачивающая станция "Кропоткинская" в Краснодарском крае в середине февраля подверглась атаке украинских БПЛА. Террористический удар был нанесен семью беспилотными летательными аппаратами. Крупнейшая станция КТК в России получила повреждения и была выведена из эксплуатации.СК России возбудил уголовное дело против военнослужащих ГУР МО Украины, ВСУ и других украинских воинских формирований по факту атаки на КТК по статье теракт.Станцию отремонтировали и запустили в конце мая.Нефтепроводная система КТК - крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки и основной маршрут для Казахстана, на него приходится более 80% экспорта страны. Трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал КТК. Среди крупнейших акционеров консорциума — Россия (через "Транснефть"), Казахстан (через "Казмунайгаз"), структуры Chevron, "Лукойла", ExxonMobil, СП "Роснефти" и Shell.
https://ria.ru/20250523/kropotkinskaya-2018630214.html
https://ria.ru/20250430/shoygu-2014432914.html
казахстан
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/09/2021854171_174:0:1130:717_1920x0_80_0_0_1027adc3d62df82cb4ad8eeb8e91140d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
казахстан, россия, украина, айбек смадияров, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Казахстан, Россия, Украина, Айбек Смадияров, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины, В мире
"Если они соизволят". МИД Казахстана сделал заявление по поводу Украины

Смадияров: Казахстан все еще ждет ответа Украины после атаки на КТК на Кубани

© РИА Новости / Санат ИмангалиевАйбек Смадияров
Айбек Смадияров - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© РИА Новости / Санат Имангалиев
Айбек Смадияров. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. МИД Казахстана все еще ждет ответа Украины после атаки на нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" Каспийского трубопроводного консорциума, заявил официальный представитель ведомства Айбек Смадияров. Об этом сообщает Telegram-канал "Sputnik Казахстан".
"Будем ждать. Если они соизволят ответить, будем ждать. Вы можете этот же вопрос украинской стороне направить", — сказал Смадияров.
Нефтяная станция - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
КТК запустил нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская", поврежденную БПЛА
23 мая, 12:33
Нефтеперекачивающая станция "Кропоткинская" в Краснодарском крае в середине февраля подверглась атаке украинских БПЛА. Террористический удар был нанесен семью беспилотными летательными аппаратами. Крупнейшая станция КТК в России получила повреждения и была выведена из эксплуатации.
СК России возбудил уголовное дело против военнослужащих ГУР МО Украины, ВСУ и других украинских воинских формирований по факту атаки на КТК по статье теракт.
Станцию отремонтировали и запустили в конце мая.
Нефтепроводная система КТК - крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки и основной маршрут для Казахстана, на него приходится более 80% экспорта страны. Трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал КТК. Среди крупнейших акционеров консорциума Россия (через "Транснефть"), Казахстан (через "Казмунайгаз"), структуры Chevron, "Лукойла", ExxonMobil, СП "Роснефти" и Shell.
Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
Шойгу высказался об ударах ВСУ по ГИС "Суджа" и объектам КТК
30 апреля, 17:27
 
Специальная военная операция на УкраинеКазахстанРоссияУкраинаАйбек СмадияровСледственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала