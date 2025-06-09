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"Если они соизволят". МИД Казахстана сделал заявление по поводу Украины
"Если они соизволят". МИД Казахстана сделал заявление по поводу Украины - РИА Новости, 09.06.2025
"Если они соизволят". МИД Казахстана сделал заявление по поводу Украины
МИД Казахстана все еще ждет ответа Украины после атаки на нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" Каспийского трубопроводного консорциума, заявил... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T17:30:00+03:00
2025-06-09T17:30:00+03:00
2025-06-09T18:15:00+03:00
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. МИД Казахстана все еще ждет ответа Украины после атаки на нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" Каспийского трубопроводного консорциума, заявил официальный представитель ведомства Айбек Смадияров. Об этом сообщает Telegram-канал "Sputnik Казахстан"."Будем ждать. Если они соизволят ответить, будем ждать. Вы можете этот же вопрос украинской стороне направить", — сказал Смадияров.Нефтеперекачивающая станция "Кропоткинская" в Краснодарском крае в середине февраля подверглась атаке украинских БПЛА. Террористический удар был нанесен семью беспилотными летательными аппаратами. Крупнейшая станция КТК в России получила повреждения и была выведена из эксплуатации.СК России возбудил уголовное дело против военнослужащих ГУР МО Украины, ВСУ и других украинских воинских формирований по факту атаки на КТК по статье теракт.Станцию отремонтировали и запустили в конце мая.Нефтепроводная система КТК - крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки и основной маршрут для Казахстана, на него приходится более 80% экспорта страны. Трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал КТК. Среди крупнейших акционеров консорциума — Россия (через "Транснефть"), Казахстан (через "Казмунайгаз"), структуры Chevron, "Лукойла", ExxonMobil, СП "Роснефти" и Shell.
https://ria.ru/20250523/kropotkinskaya-2018630214.html
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казахстан, россия, украина, айбек смадияров, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Казахстан, Россия, Украина, Айбек Смадияров, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины, В мире
"Если они соизволят". МИД Казахстана сделал заявление по поводу Украины
Смадияров: Казахстан все еще ждет ответа Украины после атаки на КТК на Кубани