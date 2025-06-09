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ВС России уничтожили два безэкипажных катера ВСУ - РИА Новости, 09.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:29 09.06.2025
https://ria.ru/20250609/kater-2021777530.html
ВС России уничтожили два безэкипажных катера ВСУ
ВС России уничтожили два безэкипажных катера ВСУ - РИА Новости, 09.06.2025
ВС России уничтожили два безэкипажных катера ВСУ
Силы Черноморского флота уничтожили за прошедшие сутки два украинских безэкипажных катера, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T13:29:00+03:00
2025-06-09T13:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Силы Черноморского флота уничтожили за прошедшие сутки два украинских безэкипажных катера, сообщили в Минобороны РФ. "Силами Черноморского флота уничтожены два безэкипажных катера", - говорится в сводке российского ведомства. Кроме того, как отметили в МО РФ, оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники и артиллерия группировок войск ВС РФ нанесли поражение пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 142 районах.
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
ВС России уничтожили два безэкипажных катера ВСУ

МО РФ: Черноморский флот уничтожил 2 украинских безэкипажных катера

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкМалый противолодочный корабль "Алексин" проекта 1331М на учениях по развертыванию сил Балтийского флота для обеспечения безопасности судоходства
Малый противолодочный корабль Алексин проекта 1331М на учениях по развертыванию сил Балтийского флота для обеспечения безопасности судоходства - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Малый противолодочный корабль "Алексин" проекта 1331М на учениях по развертыванию сил Балтийского флота для обеспечения безопасности судоходства. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Силы Черноморского флота уничтожили за прошедшие сутки два украинских безэкипажных катера, сообщили в Минобороны РФ.
"Силами Черноморского флота уничтожены два безэкипажных катера", - говорится в сводке российского ведомства.
Кроме того, как отметили в МО РФ, оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники и артиллерия группировок войск ВС РФ нанесли поражение пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 142 районах.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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