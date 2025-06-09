https://ria.ru/20250609/kater-2021777530.html

ВС России уничтожили два безэкипажных катера ВСУ

ВС России уничтожили два безэкипажных катера ВСУ - РИА Новости, 09.06.2025

ВС России уничтожили два безэкипажных катера ВСУ

Силы Черноморского флота уничтожили за прошедшие сутки два украинских безэкипажных катера, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T13:29:00+03:00

2025-06-09T13:29:00+03:00

2025-06-09T13:29:00+03:00

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МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Силы Черноморского флота уничтожили за прошедшие сутки два украинских безэкипажных катера, сообщили в Минобороны РФ. "Силами Черноморского флота уничтожены два безэкипажных катера", - говорится в сводке российского ведомства. Кроме того, как отметили в МО РФ, оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники и артиллерия группировок войск ВС РФ нанесли поражение пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 142 районах.

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