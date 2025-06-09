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Экс-депутат заксобрания Карелии получил четыре года колонии за взятку
Экс-депутат заксобрания Карелии получил четыре года колонии за взятку - РИА Новости, 09.06.2025
Экс-депутат заксобрания Карелии получил четыре года колонии за взятку
Петрозаводский городской суд признал экс-депутата заксобрания Карелии Виталия Красулина виновным во взяточничестве и приговорил к 4 годам колонии и штрафу в... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T17:56:00+03:00
2025-06-09T17:56:00+03:00
2025-06-09T17:56:00+03:00
происшествия
республика карелия
россия
петрозаводский городской суд
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн - РИА Новости. Петрозаводский городской суд признал экс-депутата заксобрания Карелии Виталия Красулина виновным во взяточничестве и приговорил к 4 годам колонии и штрафу в размере 9 миллионов рублей, сообщила прокуратура республики. Петрозаводский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении бывшего депутата Законодательного собрания Карелии Виталия Красулина. Он осужден по статье "дача взятки должностному лицу группой лиц по предварительному сговору в крупном размере за совершение заведомо незаконных действий". "Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, приговорил Виталия Красулина к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 9 миллионов рублей", - говорится в сообщении. Судом установлено, что с февраля по май 2024 года Красулин вместе со своим сыном договорились о передаче должностному лицу УФСБ России по Республике Карелия взятки в общей сумме 600 тысяч рублей за информирование о проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении Виталия Красулина и об их результатах. При передаче части денежных средств в размере 200 тысяч рублей соучастники были задержаны сотрудниками УФСБ и МВД России по Республике Карелия. Отмечается, что уголовное дело в отношении второго соучастника (сын осужденного) рассматривается в суде.
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происшествия, республика карелия, россия, петрозаводский городской суд
Происшествия, Республика Карелия, Россия, Петрозаводский городской суд
Экс-депутат заксобрания Карелии получил четыре года колонии за взятку
Суд в Карелии приговорил экс-депутата Красулина к четырем годам колонии и штрафу