Рейтинг@Mail.ru
Экс-депутат заксобрания Карелии получил четыре года колонии за взятку - РИА Новости, 09.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:56 09.06.2025
https://ria.ru/20250609/karelija-2021849773.html
Экс-депутат заксобрания Карелии получил четыре года колонии за взятку
Экс-депутат заксобрания Карелии получил четыре года колонии за взятку - РИА Новости, 09.06.2025
Экс-депутат заксобрания Карелии получил четыре года колонии за взятку
Петрозаводский городской суд признал экс-депутата заксобрания Карелии Виталия Красулина виновным во взяточничестве и приговорил к 4 годам колонии и штрафу в... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T17:56:00+03:00
2025-06-09T17:56:00+03:00
происшествия
республика карелия
россия
петрозаводский городской суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018293504_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_9183fbc3da194d6f95027afdce67709b.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн - РИА Новости. Петрозаводский городской суд признал экс-депутата заксобрания Карелии Виталия Красулина виновным во взяточничестве и приговорил к 4 годам колонии и штрафу в размере 9 миллионов рублей, сообщила прокуратура республики. Петрозаводский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении бывшего депутата Законодательного собрания Карелии Виталия Красулина. Он осужден по статье "дача взятки должностному лицу группой лиц по предварительному сговору в крупном размере за совершение заведомо незаконных действий". "Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, приговорил Виталия Красулина к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 9 миллионов рублей", - говорится в сообщении. Судом установлено, что с февраля по май 2024 года Красулин вместе со своим сыном договорились о передаче должностному лицу УФСБ России по Республике Карелия взятки в общей сумме 600 тысяч рублей за информирование о проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении Виталия Красулина и об их результатах. При передаче части денежных средств в размере 200 тысяч рублей соучастники были задержаны сотрудниками УФСБ и МВД России по Республике Карелия. Отмечается, что уголовное дело в отношении второго соучастника (сын осужденного) рассматривается в суде.
https://ria.ru/20250609/novosibirsk-2021710678.html
республика карелия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018293504_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_63b6bb15d6d7566731b49d1069b6ad54.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, республика карелия, россия, петрозаводский городской суд
Происшествия, Республика Карелия, Россия, Петрозаводский городской суд
Экс-депутат заксобрания Карелии получил четыре года колонии за взятку

Суд в Карелии приговорил экс-депутата Красулина к четырем годам колонии и штрафу

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Молоток судьи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн - РИА Новости. Петрозаводский городской суд признал экс-депутата заксобрания Карелии Виталия Красулина виновным во взяточничестве и приговорил к 4 годам колонии и штрафу в размере 9 миллионов рублей, сообщила прокуратура республики.
Петрозаводский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении бывшего депутата Законодательного собрания Карелии Виталия Красулина. Он осужден по статье "дача взятки должностному лицу группой лиц по предварительному сговору в крупном размере за совершение заведомо незаконных действий".
"Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, приговорил Виталия Красулина к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 9 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Судом установлено, что с февраля по май 2024 года Красулин вместе со своим сыном договорились о передаче должностному лицу УФСБ России по Республике Карелия взятки в общей сумме 600 тысяч рублей за информирование о проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении Виталия Красулина и об их результатах. При передаче части денежных средств в размере 200 тысяч рублей соучастники были задержаны сотрудниками УФСБ и МВД России по Республике Карелия.
Отмечается, что уголовное дело в отношении второго соучастника (сын осужденного) рассматривается в суде.
Игорь Украинцев - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
Экс-кандидата в мэры Новосибирска будут судить за взятку
Вчера, 08:47
 
ПроисшествияРеспублика КарелияРоссияПетрозаводский городской суд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала