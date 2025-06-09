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Губернатор Калифорнии решил подать в суд на Трампа - РИА Новости, 09.06.2025
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16:04 09.06.2025 (обновлено: 16:48 09.06.2025)
https://ria.ru/20250609/kaliforniya-2021826492.html
Губернатор Калифорнии решил подать в суд на Трампа
Губернатор Калифорнии решил подать в суд на Трампа - РИА Новости, 09.06.2025
Губернатор Калифорнии решил подать в суд на Трампа
Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом подаст в суд на президента США Дональда Трампа из-за отправки Национальной гвардии в Лос-Анджелес для подавления протестов. РИА Новости, 09.06.2025
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом подаст в суд на президента США Дональда Трампа из-за отправки Национальной гвардии в Лос-Анджелес для подавления протестов."Это именно то, чего хотел Дональд Трамп. Он разжигал огонь, а затем незаконно попытался федерализовать Национальную гвардию. Подписанный им указ касается не только Калифорнии. Он даст ему возможность вмешиваться в любой штат и делать то же самое. Мы подаем на него в суд", — написал он в соцсети X.Губернатор также заявлял, что сотрудники иммиграционной и таможенной полиции США не координируют свои действия с ним.Протесты в Калифорнии
https://ria.ru/20250609/protest-2021718656.html
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в мире, калифорния, лос-анджелес, протесты в калифорнии, дональд трамп, гэвин ньюсом, сша
В мире, Калифорния, Лос-Анджелес, Протесты в Калифорнии, Дональд Трамп, Гэвин Ньюсом, США
Губернатор Калифорнии решил подать в суд на Трампа

Глава Калифорнии подаст в суд на Трампа, отправившего Нацгвардию в Лос-Анджелес

© AP Photo / Eric ThayerГубернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом
Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© AP Photo / Eric Thayer
Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом подаст в суд на президента США Дональда Трампа из-за отправки Национальной гвардии в Лос-Анджелес для подавления протестов.
"Это именно то, чего хотел Дональд Трамп. Он разжигал огонь, а затем незаконно попытался федерализовать Национальную гвардию. Подписанный им указ касается не только Калифорнии. Он даст ему возможность вмешиваться в любой штат и делать то же самое. Мы подаем на него в суд", — написал он в соцсети X.
Протесты против миграционной политики Дональда Трампа в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
Хаос и погромы: массовые беспорядки в Лос-Анджелесе
Вчера, 12:14
Губернатор также заявлял, что сотрудники иммиграционной и таможенной полиции США не координируют свои действия с ним.

Протесты в Калифорнии

  • В Лос-Анджелесе 7 июня вспыхнули беспорядки из-за рейдов против нелегальных мигрантов.
  • Полиция начала применять слезоточивый газ и светошумовые гранаты против протестующих.
  • В город направлены войска Национальной гвардии. Там уже находится 300 военнослужащих. Готовятся к отправке еще 500 морских пехотинцев.

Это первый случай за последние десятилетия, когда президент привлекает Национальную гвардию без просьбы или согласия штата.

  • Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс назвала это решение подстрекательством.
  • В Калифорнии задержали более 80 человек.
  • Губернатор пригрозил, что штат может отказаться от уплаты федеральных налогов в ответ на возможное масштабное сокращение финансирования со стороны администрации Трампа.
Разгромленный магазин во время беспорядков в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
Полиция Лос-Анджелеса сообщила о мародерстве на фоне протестов
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В миреКалифорнияЛос-АнджелесПротесты в КалифорнииДональд ТрампГэвин НьюсомСША
 
 
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