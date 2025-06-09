https://ria.ru/20250609/kaliforniya-2021826492.html

Губернатор Калифорнии решил подать в суд на Трампа

Губернатор Калифорнии решил подать в суд на Трампа - РИА Новости, 09.06.2025

Губернатор Калифорнии решил подать в суд на Трампа

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом подаст в суд на президента США Дональда Трампа из-за отправки Национальной гвардии в Лос-Анджелес для подавления протестов. РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T16:04:00+03:00

2025-06-09T16:04:00+03:00

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом подаст в суд на президента США Дональда Трампа из-за отправки Национальной гвардии в Лос-Анджелес для подавления протестов."Это именно то, чего хотел Дональд Трамп. Он разжигал огонь, а затем незаконно попытался федерализовать Национальную гвардию. Подписанный им указ касается не только Калифорнии. Он даст ему возможность вмешиваться в любой штат и делать то же самое. Мы подаем на него в суд", — написал он в соцсети X.Губернатор также заявлял, что сотрудники иммиграционной и таможенной полиции США не координируют свои действия с ним.Протесты в Калифорнии

https://ria.ru/20250609/protest-2021718656.html

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Варвара Скокшина

в мире, калифорния, лос-анджелес, протесты в калифорнии, дональд трамп, гэвин ньюсом, сша