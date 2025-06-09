Губернатор Калифорнии решил подать в суд на Трампа
Глава Калифорнии подаст в суд на Трампа, отправившего Нацгвардию в Лос-Анджелес
© AP Photo / Eric ThayerГубернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом
© AP Photo / Eric Thayer
Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом подаст в суд на президента США Дональда Трампа из-за отправки Национальной гвардии в Лос-Анджелес для подавления протестов.
"Это именно то, чего хотел Дональд Трамп. Он разжигал огонь, а затем незаконно попытался федерализовать Национальную гвардию. Подписанный им указ касается не только Калифорнии. Он даст ему возможность вмешиваться в любой штат и делать то же самое. Мы подаем на него в суд", — написал он в соцсети X.
Губернатор также заявлял, что сотрудники иммиграционной и таможенной полиции США не координируют свои действия с ним.
Протесты в Калифорнии
- В Лос-Анджелесе 7 июня вспыхнули беспорядки из-за рейдов против нелегальных мигрантов.
- Полиция начала применять слезоточивый газ и светошумовые гранаты против протестующих.
- В город направлены войска Национальной гвардии. Там уже находится 300 военнослужащих. Готовятся к отправке еще 500 морских пехотинцев.
Это первый случай за последние десятилетия, когда президент привлекает Национальную гвардию без просьбы или согласия штата.
- Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс назвала это решение подстрекательством.
- В Калифорнии задержали более 80 человек.
- Губернатор пригрозил, что штат может отказаться от уплаты федеральных налогов в ответ на возможное масштабное сокращение финансирования со стороны администрации Трампа.