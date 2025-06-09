https://ria.ru/20250609/kaliforniya-2021692233.html

Губернатор Калифорнии потребовал не развертывать нацгвардию в Лос-Анджелесе

Губернатор Калифорнии потребовал не развертывать нацгвардию в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 09.06.2025

Губернатор Калифорнии потребовал не развертывать нацгвардию в Лос-Анджелесе

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом потребовал от главы Пентагона Пита Хегсета отменить развертывание нацгвардии в Лос-Анджелесе на фоне протестов в городе... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T03:05:00+03:00

2025-06-09T03:05:00+03:00

2025-06-09T10:33:00+03:00

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом потребовал от главы Пентагона Пита Хегсета отменить развертывание нацгвардии в Лос-Анджелесе на фоне протестов в городе против миграционной политики американских властей, об этом он сообщил в соцсети X. "Я официально попросил администрацию (Президента США Дональда — Прим. Ред.) Трампа отменить незаконное развертывание солдат в округе Лос-Анджелес и вернуть их под мое командование", — написал Ньюсом.Губернатор назвал решение о развертывании Нацгвардии нарушением суверенных прав штата. В воскресенье армия США подтвердила размещение подразделений Национальной гвардии в Лос-Анджелесе — в город начали перебрасывать части 79-й пехотной бригады.Рейд иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) по выявлению нелегалов в центре Лос-Анджелеса ранее перерос в стычки с протестующими. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт анонсировала отправку в Лос-Анджелес двух тысяч военнослужащих Национальной гвардии. В свою очередь, министр обороны США Пит Хегсет не исключил возможность переброски в город морской пехоты.В день инаугурации, 20 января, президент США Дональд Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента Соединенных Штатов пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации из-за положения на южной границе Штатов.Калифорния традиционно считается оплотом Демократической партии, Трамп неоднократно подвергал ее нападкам. В минувшем месяце он пригрозил сократить финансирование штата из-за участия в соревнованиях спортсмена-трансгендера. Ранее администрация уже отменила проекты по предотвращению наводнений на сумму 126,4 миллиона долларов и раскритиковала действия властей Калифорнии по борьбе с лесными пожарами.В субботу губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом пригрозил, что штат откажется от уплаты федеральных налогов в ответ на возможное масштабное сокращение финансирования со стороны Вашингтона.* Запрещенное в России экстремистское движение

https://ria.ru/20250609/kaliforniya-2021692042.html

https://ria.ru/20250608/ssha-2021660035.html

https://ria.ru/20250608/tramp-2021601417.html

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