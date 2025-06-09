Демократы раскритиковали вмешательство властей в ситуацию в Калифорнии
Губернаторы-демократы раскритиковали власти из-за ситуации в Калифорнии
© AP Photo / Eric ThayerПротесты против миграционной политики Дональда Трампа в Лос-Анджелесе
© AP Photo / Eric Thayer
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Губернаторы от Демократической партии США раскритиковали вмешательство центральных властей Соединенных Штатов в ситуацию в Калифорнии.
Рейд иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) по выявлению нелегальных мигрантов в центре Лос-Анджелеса 7 июня перерос в стычки с протестующими. В тот же день губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом пригрозил, что штат может отказаться от уплаты федеральных налогов в ответ на возможное масштабное сокращение федерального финансирования со стороны администрации президента США Дональда Трампа. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 8 июня заявила, что на фоне протестов в город будут введены силы нацгвардии численностью в 2 тысячи человек.
"Губернаторы являются главнокомандующими своих национальных гвардий и их задействование федеральным правительством без консультации с губернатором штата или работы с ним недействительно и опасно", - говорится в совместном заявлении 22 губернаторов штатов от Демократической партии, которое опубликовано на странице губернатора штата Нью-Йорк Кэти Хокул в соцсети Х.
Губернаторы назвали решение Трампа задействовать нацгвардию Калифорнии злоупотреблением властью.
Калифорния традиционно считается оплотом Демократической партии, и Трамп неоднократно подвергал ее критике. В мае он пригрозил сократить финансирование штата из-за участия спортсмена-трансгендера (движение ЛГБТ* признано экстремистским и запрещено в РФ) в соревнованиях. Ранее администрация США уже отменила проекты по предотвращению наводнений на сумму в 126,4 миллиона долларов и критиковала действия властей Калифорнии по борьбе с лесными пожарами.
В день инаугурации 20 января Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Штатов.
*Движение признано экстремистским и запрещено в России