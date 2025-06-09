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Вице-премьер Италии рассказал об угрозе для Европы - РИА Новости, 09.06.2025
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19:01 09.06.2025
https://ria.ru/20250609/italija-2021865783.html
Вице-премьер Италии рассказал об угрозе для Европы
Вице-премьер Италии рассказал об угрозе для Европы - РИА Новости, 09.06.2025
Вице-премьер Италии рассказал об угрозе для Европы
Угроза для Европы исходит не от "маловероятных советских танков" с востока, а с юга, от вторжения нелегалов, заявил лидер партии "Лига", глава Минтранса и... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T19:01:00+03:00
2025-06-09T19:01:00+03:00
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РИМ, 9 июн – РИА Новости. Угроза для Европы исходит не от "маловероятных советских танков" с востока, а с юга, от вторжения нелегалов, заявил лидер партии "Лига", глава Минтранса и вице-премьер Италии Маттео Сальвини. "Для наших детей угроза исходит не с востока, от маловероятных советских танков, а с юга — от вторжения нелегальных иммигрантов, в основном исламских, финансируемых и организуемых при молчании Брюсселя", - заявил он во Франции на мероприятии, организованном партией "Национальное объединение" Марин Ле Пен. Сальвини выступил против программы европейского перевооружения за счет кредитов и создания армии ЕС, которая, по его словам, будет разжигать больше войн. "Все усилия должны быть направлены на мир и прекращение конфликтов. Новые угрозы и новые санкции еще дальше отодвигают прекращение войн", - заявил Сальвини, выступление которого транслировалось в соцсети Х.
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в мире, европа, италия, франция, маттео сальвини, марин ле пен, евросоюз
В мире, Европа, Италия, Франция, Маттео Сальвини, Марин Ле Пен, Евросоюз
Вице-премьер Италии рассказал об угрозе для Европы

Сальвини: угроза для Европы исходит не от советских танков, а от нелегалов

© AP Photo / Laszlo BaloghМаттео Сальвини
Маттео Сальвини - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© AP Photo / Laszlo Balogh
Маттео Сальвини. Архивное фото
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РИМ, 9 июн – РИА Новости. Угроза для Европы исходит не от "маловероятных советских танков" с востока, а с юга, от вторжения нелегалов, заявил лидер партии "Лига", глава Минтранса и вице-премьер Италии Маттео Сальвини.
"Для наших детей угроза исходит не с востока, от маловероятных советских танков, а с юга — от вторжения нелегальных иммигрантов, в основном исламских, финансируемых и организуемых при молчании Брюсселя", - заявил он во Франции на мероприятии, организованном партией "Национальное объединение" Марин Ле Пен.
Сальвини выступил против программы европейского перевооружения за счет кредитов и создания армии ЕС, которая, по его словам, будет разжигать больше войн.
"Все усилия должны быть направлены на мир и прекращение конфликтов. Новые угрозы и новые санкции еще дальше отодвигают прекращение войн", - заявил Сальвини, выступление которого транслировалось в соцсети Х.
Марин Ле Пен в здании суда в Париже. 31 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
В Италии назвали приговор Ле Пен объявлением войны
31 марта, 14:29
 
В миреЕвропаИталияФранцияМаттео СальвиниМарин Ле ПенЕвросоюз
 
 
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