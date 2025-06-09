Источник рассказал о подготовке к саммиту лидеров по Украине в Турции
Саммиту лидеров по Украине в Турции должны предшествовать наработки
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрямые переговоры между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле
Прямые переговоры между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле. Архивное фото
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АНКАРА, 9 июн - РИА Новости. Усилия турецкой стороны по организации саммита на уровне лидеров по урегулированию конфликта на Украине продолжаются, но ему должны предшествовать конкретные наработки и договоренности сторон, заявил РИА Новости турецкий дипломатический источник.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что рассчитывает на встречу президента США Дональда Трампа, президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского в Турции. По его словам, Турция предпримет соответствующие шаги в этом направлении после переговоров, состоявшихся во дворце Чираган в Стамбуле.
"Конечно, усилия турецкой стороны в этом направлении будут продолжены. Но для саммита нужны определенные наработки, договоренности, которые уже представлены к рассмотрению на уровне лидеров", - сказал собеседник агентства.
Второй раунд переговоров России и Украины прошел 2 июня в Турции. Встреча во дворце Чираган в Стамбуле длилась больше часа. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта. Как сообщил по итогам переговоров глава российской делегации Владимир Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными: больные и тяжелораненые будут обменяны по принципу "всех на всех", также будут обменяны пленные в возрасте до 25 лет. Общий потолок обмена составит не менее 1000 человек.
Кроме того, стороны договорились о прекращении огня на отдельных участках, чтобы можно было собрать тела погибших. По словам Мединского, украинская сторона начала прорабатывать это предложение, но уже буквально через два часа Зеленский публично отрекся от предполагаемой договоренности.