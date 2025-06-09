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Источник: дата нового раунда переговоров России и Украины не определена - РИА Новости, 09.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:40 09.06.2025
https://ria.ru/20250609/istochnik-2021698818.html
Источник: дата нового раунда переговоров России и Украины не определена
Источник: дата нового раунда переговоров России и Украины не определена - РИА Новости, 09.06.2025
Источник: дата нового раунда переговоров России и Украины не определена
Дата очередного переговорного раунда по урегулированию конфликта на Украине между делегациями Москвы и Киева пока не определена, но турецкая сторона готова к... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T05:40:00+03:00
2025-06-09T05:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
россия
москва
владимир мединский
владимир зеленский
мария захарова
вооруженные силы украины
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АНКАРА, 9 июн - РИА Новости. Дата очередного переговорного раунда по урегулированию конфликта на Украине между делегациями Москвы и Киева пока не определена, но турецкая сторона готова к ним, заявил РИА Новости турецкий дипломатический источник. "Нет, пока не определены (сроки - ред.)", - заявил собеседник агентства, отвечая на вопрос о наличии информации по срокам очередного раунда переговоров. "Турция готова их принять, когда сторона изъявят такое желание", - добавил он. Второй раунд переговоров России и Украины прошел 2 июня в Турции. Встреча во дворце Чираган в Стамбуле длилась больше часа. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта. Как сообщил по итогам переговоров глава российской делегации Владимир Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными: больные и тяжелораненые будут обменяны по принципу "всех на всех", также будут обменяны пленные в возрасте до 25 лет. Общий потолок обмена составит не менее 1000 человек. Кроме того, стороны договорились о прекращении огня на отдельных участках, чтобы можно было собрать тела погибших. По словам Мединского, украинская сторона начала прорабатывать это предложение, но уже буквально через два часа Владимир Зеленский публично отрекся от предполагаемой договоренности. Позднее Мединский заявил, что Россия 6 июня приступила к реализации акции по передаче Украине более шести тысяч тел погибших, обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными. Мединский был вынужден прокомментировать ситуацию с обменом военнопленными и передачей тел военнослужащих ВСУ Украине в соответствии со стамбульскими договоренностями, так как украинская сторона не явилась к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее. Представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин заявил, что Украина не вышла на контакт, поэтому акция по передаче тел погибших военных ВСУ и обмену пленными не состоялась. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова задалась вопросом о том, лично ли Владимир Зеленский решил не забирать тела украинских солдат или ему запретили в НАТО.
https://ria.ru/20250609/peregovory-2021689008.html
https://ria.ru/20250608/ssha-2021675898.html
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украина, россия, москва, владимир мединский, владимир зеленский, мария захарова, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Москва, Владимир Мединский, Владимир Зеленский, Мария Захарова, Вооруженные силы Украины, НАТО
Источник: дата нового раунда переговоров России и Украины не определена

Дата очередного раунда переговоров России и Украины пока не определена

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрямые переговоры между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле
Прямые переговоры между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© РИА Новости / POOL
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Прямые переговоры между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле. Архивное фото
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АНКАРА, 9 июн - РИА Новости. Дата очередного переговорного раунда по урегулированию конфликта на Украине между делегациями Москвы и Киева пока не определена, но турецкая сторона готова к ним, заявил РИА Новости турецкий дипломатический источник.
"Нет, пока не определены (сроки - ред.)", - заявил собеседник агентства, отвечая на вопрос о наличии информации по срокам очередного раунда переговоров.
Прямые переговоры между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
Источник: Анкара приложит усилия ради переговоров России и Украины
01:21
"Турция готова их принять, когда сторона изъявят такое желание", - добавил он.
Второй раунд переговоров России и Украины прошел 2 июня в Турции. Встреча во дворце Чираган в Стамбуле длилась больше часа. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта. Как сообщил по итогам переговоров глава российской делегации Владимир Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными: больные и тяжелораненые будут обменяны по принципу "всех на всех", также будут обменяны пленные в возрасте до 25 лет. Общий потолок обмена составит не менее 1000 человек.
Кроме того, стороны договорились о прекращении огня на отдельных участках, чтобы можно было собрать тела погибших. По словам Мединского, украинская сторона начала прорабатывать это предложение, но уже буквально через два часа Владимир Зеленский публично отрекся от предполагаемой договоренности.
Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
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Вчера, 22:02
Позднее Мединский заявил, что Россия 6 июня приступила к реализации акции по передаче Украине более шести тысяч тел погибших, обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными. Мединский был вынужден прокомментировать ситуацию с обменом военнопленными и передачей тел военнослужащих ВСУ Украине в соответствии со стамбульскими договоренностями, так как украинская сторона не явилась к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее.
Представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин заявил, что Украина не вышла на контакт, поэтому акция по передаче тел погибших военных ВСУ и обмену пленными не состоялась.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова задалась вопросом о том, лично ли Владимир Зеленский решил не забирать тела украинских солдат или ему запретили в НАТО.
Флаг Великобритании и флаг Украины на здании резиденции премьер-министра Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияМоскваВладимир МединскийВладимир ЗеленскийМария ЗахароваВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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