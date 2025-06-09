https://ria.ru/20250609/irkutsk-2021773467.html

РЭЦ представил обновленные инструменты поддержки экспортеров в Иркутске

РЭЦ представил обновленные инструменты поддержки экспортеров в Иркутске - РИА Новости, 09.06.2025

РЭЦ представил обновленные инструменты поддержки экспортеров в Иркутске

Выездная стажировка "Федеральная практика" для представителей Сибирского и Дальневосточного федеральных округов прошла 4-6 июня в Иркутске, в обсуждениях... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T13:12:00+03:00

2025-06-09T13:12:00+03:00

2025-06-09T13:12:00+03:00

экономика

иркутск

россия

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Выездная стажировка "Федеральная практика" для представителей Сибирского и Дальневосточного федеральных округов прошла 4-6 июня в Иркутске, в обсуждениях приняли участие представители Минпромторга России, федеральных институтов развития, центров поддержки экспорта и профильных региональных ведомств, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."Важным событием программы стала сессия, посвященная мерам поддержки экспорта и реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт", который был продлен до 2030 года. Объем несырьевого экспорта к этому времени должен вырасти на две трети по сравнению с 2023 годом", - говорится в сообщении.Руководитель представительства РЭЦ в Иркутске Яна Станевич и директор по координации региональных программ РЭЦ Олег Радионов представили участникам мероприятия инструменты поддержки экспорта, включенные в новый нацпроект. В числе ключевых мер - программа "Сделано в России" и соответствующая система добровольной сертификации, которые дают бизнесу дополнительные возможности для продвижения за рубежом под национальным брендом, а также кредитные продукты, которые позволяют экспортерам пополнить оборотные средства на целевые расходы, связанные с исполнением обязательств по экспортным контрактам."Для экспортеров действует коробочное кредитование "Деньги на экспорт", которое позволяет в максимально оперативные сроки и по упрощенному пакету документов получать финансы без залога и страхования под экспортные контракты. Предоставляет финансирование Росэксимбанк. Востребованы также инструменты страхования внешнеторговых сделок, которые есть в арсенале ЭКСАР", - отметила модератор сессии Станевич.Особое внимание слушателей было приковано к новому механизму паритетного софинансирования из федерального и регионального бюджетов мероприятий региональных программ развития экспорта, реализуемых в рамках федерального проекта "Системные меры развития международной кооперации и экспорта". Кроме того, Олег Радионов презентовал проект обновленной версии Регионального экспортного стандарта 3.0, который планируется внедрить во всех 89 российских регионах в период реализации национального проекта."На сегодняшний день Иркутская область входит в тройку лидеров по количеству внедренных инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0 и также занимает первую строчку в рейтинге эффективности его внедрения", - сообщил Радионов.

https://ria.ru/20250609/rets-2021746240.html

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экономика, иркутск, россия, российский экспортный центр (рэц)