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Эксперт оценил степень импортозамещения ПО частных компаний в России - РИА Новости, 09.06.2025
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04:32 09.06.2025
https://ria.ru/20250609/importozameschenie-2021695746.html
Эксперт оценил степень импортозамещения ПО частных компаний в России
Эксперт оценил степень импортозамещения ПО частных компаний в России - РИА Новости, 09.06.2025
Эксперт оценил степень импортозамещения ПО частных компаний в России
Российские частные IT-компании прошли только треть пути импортозамещения программного обеспечения (ПО), тогда как компании с госучастием признаны чемпионами в... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T04:32:00+03:00
2025-06-09T04:32:00+03:00
экономика
технологии
россия
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Российские частные IT-компании прошли только треть пути импортозамещения программного обеспечения (ПО), тогда как компании с госучастием признаны чемпионами в этом процессе, таким мнением с РИА Новости поделился глава российской компании-разработчика "Базис" Давид Мартиросов. "Компании с госучастием - чемпионы с точки зрения внедрения российского ПО. Но даже у них процесс импортозамещения еще идет. Частные компании, на мой взгляд, примерно первую треть этого пути прошли", - сказал Мартиросов. По его мнению, процесс импортозамещения в России нужно продолжать: на российском рынке уже есть сотни решений, которые способны заменить иностранные. Например, довольно зрелые продукты есть в сегменте операционных систем. Программа импортозамещения, считает Мартиросов, сыграла основную роль в поддержке отечественных вендоров. "Мы видим, как растет российский рынок IT, видим серьезные инвестиции, появление команд и продуктов мирового уровня. Видим успешные примеры внедрения этих продуктов в госорганизациях и крупном бизнесе. IT-компании растут и выходят на биржу, становятся публичными. Это все результат программы импортозамещения. Ее дальнейшая поддержка и станет самой действенной мерой", - сказал он.
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экономика, технологии, россия
Экономика, Технологии, Россия
Эксперт оценил степень импортозамещения ПО частных компаний в России

Мартиросов: частные IT-компании прошли только треть пути импортозамещения ПО

© Fotolia / contrastwerkstattРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© Fotolia / contrastwerkstatt
Работа за компьютером. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Российские частные IT-компании прошли только треть пути импортозамещения программного обеспечения (ПО), тогда как компании с госучастием признаны чемпионами в этом процессе, таким мнением с РИА Новости поделился глава российской компании-разработчика "Базис" Давид Мартиросов.
"Компании с госучастием - чемпионы с точки зрения внедрения российского ПО. Но даже у них процесс импортозамещения еще идет. Частные компании, на мой взгляд, примерно первую треть этого пути прошли", - сказал Мартиросов.
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По его мнению, процесс импортозамещения в России нужно продолжать: на российском рынке уже есть сотни решений, которые способны заменить иностранные. Например, довольно зрелые продукты есть в сегменте операционных систем.
Программа импортозамещения, считает Мартиросов, сыграла основную роль в поддержке отечественных вендоров.
"Мы видим, как растет российский рынок IT, видим серьезные инвестиции, появление команд и продуктов мирового уровня. Видим успешные примеры внедрения этих продуктов в госорганизациях и крупном бизнесе. IT-компании растут и выходят на биржу, становятся публичными. Это все результат программы импортозамещения. Ее дальнейшая поддержка и станет самой действенной мерой", - сказал он.
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