https://ria.ru/20250609/gvardiya-2021723996.html

В США осудили главу Калифорнии за отказ от подавления протестов нацгвардией

В США осудили главу Калифорнии за отказ от подавления протестов нацгвардией - РИА Новости, 09.06.2025

В США осудили главу Калифорнии за отказ от подавления протестов нацгвардией

Министр внутренней безопасности Соединенных Штатов Кристи Ноэм раскритиковала губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, который ранее призвал отменить... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T10:20:00+03:00

2025-06-09T10:20:00+03:00

2025-06-09T10:33:00+03:00

в мире

калифорния

сша

лос-анджелес

дональд трамп

гэвин ньюсом

протесты в калифорнии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/09/2021714569_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9ade69db698e87cdebf0039d72685208.jpg

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Министр внутренней безопасности Соединенных Штатов Кристи Ноэм раскритиковала губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, который ранее призвал отменить развертывание нацгвардии в Лос-Анджелесе на фоне протестов в городе против миграционной политики Штатов. Рейд иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) по выявлению нелегальных мигрантов в центре Лос-Анджелеса 7 июня перерос в стычки с протестующими. В тот же день губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом пригрозил, что штат может отказаться от уплаты федеральных налогов в ответ на возможное масштабное сокращение федерального финансирования со стороны администрации Трампа. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 8 июня заявила, что на фоне протестов в город будут введены силы нацгвардии численностью в две тысячи человек. "Если бы он (Ньюсом - ред.) делал свою работу, люди бы не пострадали. ... Губернатор Ньюсом доказал, что он принимает неправильные решения. Президент (США Дональд Трамп - ред.) знает, что он принимает плохие решения, и поэтому он выбрал безопасность этого сообщества вместо того, чтобы ждать, когда... Ньюсом опомнится", - заявила Ноэм в интервью CBS. Министр подчеркнула, что национальная гвардия, направленная на Калифорнию, была "специально подготовлена" для подавления таких беспорядков. Калифорния традиционно считается оплотом Демократической партии, и нынешний президент США Дональд Трамп неоднократно подвергал ее критике. В мае он пригрозил сократить финансирование штата из-за участия спортсмена-трансгендера* (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) в соревнованиях. Ранее администрация США уже отменила проекты по предотвращению наводнений на сумму в 126,4 миллиона долларов и критиковала действия властей Калифорнии по борьбе с лесными пожарами. В день инаугурации 20 января Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Штатов.* движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ

https://ria.ru/20250609/tramp-2021699714.html

https://ria.ru/20250608/times-2021678930.html

калифорния

сша

лос-анджелес

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, калифорния, сша, лос-анджелес, дональд трамп, гэвин ньюсом, протесты в калифорнии