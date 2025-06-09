В США осудили главу Калифорнии за отказ от подавления протестов нацгвардией
Ноэм осудила Ньюсома за отказ от подавления протестов в Лос-Анджелесе гвардией
© Getty Images / Apu GomesПротесты против миграционной политики Дональда Трампа в Лос-Анджелесе
© Getty Images / Apu Gomes
Протесты против миграционной политики Дональда Трампа в Лос-Анджелесе
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Министр внутренней безопасности Соединенных Штатов Кристи Ноэм раскритиковала губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, который ранее призвал отменить развертывание нацгвардии в Лос-Анджелесе на фоне протестов в городе против миграционной политики Штатов.
Рейд иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) по выявлению нелегальных мигрантов в центре Лос-Анджелеса 7 июня перерос в стычки с протестующими. В тот же день губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом пригрозил, что штат может отказаться от уплаты федеральных налогов в ответ на возможное масштабное сокращение федерального финансирования со стороны администрации Трампа. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 8 июня заявила, что на фоне протестов в город будут введены силы нацгвардии численностью в две тысячи человек.
"Если бы он (Ньюсом - ред.) делал свою работу, люди бы не пострадали. ... Губернатор Ньюсом доказал, что он принимает неправильные решения. Президент (США Дональд Трамп - ред.) знает, что он принимает плохие решения, и поэтому он выбрал безопасность этого сообщества вместо того, чтобы ждать, когда... Ньюсом опомнится", - заявила Ноэм в интервью CBS.
Министр подчеркнула, что национальная гвардия, направленная на Калифорнию, была "специально подготовлена" для подавления таких беспорядков.
Калифорния традиционно считается оплотом Демократической партии, и нынешний президент США Дональд Трамп неоднократно подвергал ее критике. В мае он пригрозил сократить финансирование штата из-за участия спортсмена-трансгендера* (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) в соревнованиях. Ранее администрация США уже отменила проекты по предотвращению наводнений на сумму в 126,4 миллиона долларов и критиковала действия властей Калифорнии по борьбе с лесными пожарами.
В день инаугурации 20 января Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Штатов.
* движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ