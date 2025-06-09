https://ria.ru/20250609/gruzija-2021890949.html
В Грузии ужесточат правила пребывания иностранцев
В Грузии ужесточат правила пребывания иностранцев - РИА Новости, 09.06.2025
В Грузии ужесточат правила пребывания иностранцев
Руководство Грузии ужесточает правила пребывания иностранных граждан в стране, в Уголовный кодекс будет добавлен новый вид наказания — выдворение иностранца и... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T21:26:00+03:00
2025-06-09T21:26:00+03:00
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ТБИЛИСИ, 9 июн — РИА Новости. Руководство Грузии ужесточает правила пребывания иностранных граждан в стране, в Уголовный кодекс будет добавлен новый вид наказания — выдворение иностранца и запрет на въезд на определенный срок, заявил исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе. "В Уголовный кодекс добавляется новый вид наказания — выдворение иностранца из Грузии и запрет на въезд в Грузию на определенный срок. В Кодекс об административных правонарушениях также добавляется новый вид административного наказания — выдворение иностранца из Грузии и запрет на въезд иностранца в Грузию", — заявил Мдинарадзе на брифинге. По его словам, штрафы для иностранцев, нарушивших правила пребывания на территории Грузии, также значительно увеличатся, а процедура выдворения нелегалов из страны будет упрощена. В середине апреля Министерство внутренних дел Грузии подготовило пакет поправок, согласно которым будут ужесточены правила пребывания и въезда иностранцев в страну "в целях совершенствования нормативных актов, связанных с предоставлением международной защиты иностранцам или лицам без гражданства, борьбы с нелегальной миграцией и предотвращения злоупотреблений процедурой предоставления убежища".
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грузия, в мире
В Грузии ужесточат правила пребывания иностранцев
Правительство Грузии ужесточит правила пребывания иностранцев в стране
ТБИЛИСИ, 9 июн — РИА Новости. Руководство Грузии ужесточает правила пребывания иностранных граждан в стране, в Уголовный кодекс будет добавлен новый вид наказания — выдворение иностранца и запрет на въезд на определенный срок, заявил исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе.
"В Уголовный кодекс добавляется новый вид наказания — выдворение иностранца из Грузии
и запрет на въезд в Грузию на определенный срок. В Кодекс об административных правонарушениях также добавляется новый вид административного наказания — выдворение иностранца из Грузии и запрет на въезд иностранца в Грузию", — заявил Мдинарадзе на брифинге.
По его словам, штрафы для иностранцев, нарушивших правила пребывания на территории Грузии, также значительно увеличатся, а процедура выдворения нелегалов из страны будет упрощена.
В середине апреля Министерство внутренних дел Грузии подготовило пакет поправок, согласно которым будут ужесточены правила пребывания и въезда иностранцев в страну "в целях совершенствования нормативных актов, связанных с предоставлением международной защиты иностранцам или лицам без гражданства, борьбы с нелегальной миграцией и предотвращения злоупотреблений процедурой предоставления убежища".