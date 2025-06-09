Рейтинг@Mail.ru
Госдума рассмотрит проект об отказе в выдаче прокатных киноудостоверений - РИА Новости, 09.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
19:15 09.06.2025
https://ria.ru/20250609/gosduma-2021869930.html
Госдума рассмотрит проект об отказе в выдаче прокатных киноудостоверений
Госдума рассмотрит проект об отказе в выдаче прокатных киноудостоверений - РИА Новости, 09.06.2025
Госдума рассмотрит проект об отказе в выдаче прокатных киноудостоверений
Госдума во вторник рассмотрит законопроект об отказе в выдаче прокатного удостоверения фильмам, дискредитирующим традиционные ценности, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T19:15:00+03:00
2025-06-09T19:15:00+03:00
культура
госдума рф
новости культуры
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155161/37/1551613721_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_e57d8ae96dabe194e6be8ac34a1b431c.jpg
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Госдума во вторник рассмотрит законопроект об отказе в выдаче прокатного удостоверения фильмам, дискредитирующим традиционные ценности, сообщил РИА Новости источник в ГД. "Пленарное заседание 10 июня... об отказе в выдаче прокатного удостоверения фильмам, дискредитирующим традиционные ценности – первое чтение", - сообщил источник.
https://ria.ru/20240905/petrukhin-1970924346.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155161/37/1551613721_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_371e3e13f12fea0b0a3fec252f1cb4c9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
госдума рф, новости культуры
Культура, Госдума РФ, Новости культуры
Госдума рассмотрит проект об отказе в выдаче прокатных киноудостоверений

ГД 10 июня рассмотрит проект об отказе в выдаче прокатного удостоверения фильмам

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Госдума во вторник рассмотрит законопроект об отказе в выдаче прокатного удостоверения фильмам, дискредитирующим традиционные ценности, сообщил РИА Новости источник в ГД.
«
"Пленарное заседание 10 июня... об отказе в выдаче прокатного удостоверения фильмам, дискредитирующим традиционные ценности – первое чтение", - сообщил источник.
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
Суд в Москве изменил меру пресечения режиссеру Петрухину
5 сентября 2024, 21:23
 
КультураГосдума РФНовости культуры
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала