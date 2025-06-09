https://ria.ru/20250609/gosduma-2021869930.html

Госдума рассмотрит проект об отказе в выдаче прокатных киноудостоверений

Госдума рассмотрит проект об отказе в выдаче прокатных киноудостоверений - РИА Новости, 09.06.2025

Госдума рассмотрит проект об отказе в выдаче прокатных киноудостоверений

Госдума во вторник рассмотрит законопроект об отказе в выдаче прокатного удостоверения фильмам, дискредитирующим традиционные ценности, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T19:15:00+03:00

2025-06-09T19:15:00+03:00

2025-06-09T19:15:00+03:00

культура

госдума рф

новости культуры

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155161/37/1551613721_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_e57d8ae96dabe194e6be8ac34a1b431c.jpg

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Госдума во вторник рассмотрит законопроект об отказе в выдаче прокатного удостоверения фильмам, дискредитирующим традиционные ценности, сообщил РИА Новости источник в ГД. "Пленарное заседание 10 июня... об отказе в выдаче прокатного удостоверения фильмам, дискредитирующим традиционные ценности – первое чтение", - сообщил источник.

https://ria.ru/20240905/petrukhin-1970924346.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

госдума рф, новости культуры