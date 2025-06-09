https://ria.ru/20250609/gosduma-2021869930.html
Госдума рассмотрит проект об отказе в выдаче прокатных киноудостоверений
Госдума рассмотрит проект об отказе в выдаче прокатных киноудостоверений - РИА Новости, 09.06.2025
Госдума рассмотрит проект об отказе в выдаче прокатных киноудостоверений
Госдума во вторник рассмотрит законопроект об отказе в выдаче прокатного удостоверения фильмам, дискредитирующим традиционные ценности, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T19:15:00+03:00
2025-06-09T19:15:00+03:00
2025-06-09T19:15:00+03:00
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Госдума во вторник рассмотрит законопроект об отказе в выдаче прокатного удостоверения фильмам, дискредитирующим традиционные ценности, сообщил РИА Новости источник в ГД. "Пленарное заседание 10 июня... об отказе в выдаче прокатного удостоверения фильмам, дискредитирующим традиционные ценности – первое чтение", - сообщил источник.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума рф, новости культуры
Культура, Госдума РФ, Новости культуры
Госдума рассмотрит проект об отказе в выдаче прокатных киноудостоверений
ГД 10 июня рассмотрит проект об отказе в выдаче прокатного удостоверения фильмам