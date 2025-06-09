https://ria.ru/20250609/gosduma-2021744438.html

В Госдуму внесли проект об исполнении бюджета за 2024 год

В Госдуму внесли проект об исполнении бюджета за 2024 год - РИА Новости, 09.06.2025

В Госдуму внесли проект об исполнении бюджета за 2024 год

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об исполнении федерального бюджета за 2024 год, следует из базы данных нижней палаты парламента. РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T11:29:00+03:00

2025-06-09T11:29:00+03:00

2025-06-09T11:29:00+03:00

экономика

россия

госдума рф

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об исполнении федерального бюджета за 2024 год, следует из базы данных нижней палаты парламента. Документ предусматривает утверждение отчета об исполнении бюджета за прошлый год по доходам в сумме 36 триллионов 708 миллиардов 608 миллионов 954,2 тысячи рублей, по расходам - 40 триллионов 180 миллиардов 501 миллион 752,7 тысячи рублей. Таким образом, бюджет исполнен с дефицитом в 3 триллиона 471 миллиард 892 миллиона 798,5 тысячи рублей.

https://ria.ru/20250609/palata-2021739481.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, госдума рф