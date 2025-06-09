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В Горно-Алтайске загорелось здание гимназии - РИА Новости, 09.06.2025
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02:53 09.06.2025 (обновлено: 09:46 09.06.2025)
https://ria.ru/20250609/gorno-altajsk-2021691879.html
В Горно-Алтайске загорелось здание гимназии
В Горно-Алтайске загорелось здание гимназии - РИА Новости, 09.06.2025
В Горно-Алтайске загорелось здание гимназии
Гимназию тушат в Горно-Алтайске, огнем охвачено здание по всей его площади, возгорание локализовано на одной тысяче квадратных метров, сообщает ГУМЧС РФ по... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T02:53:00+03:00
2025-06-09T09:46:00+03:00
происшествия
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Гимназию тушат в Горно-Алтайске, огнем охвачено здание по всей его площади, возгорание локализовано на одной тысяче квадратных метров, сообщает ГУМЧС РФ по Республике Алтай. "В 4.02 поступило сообщение о возгорании гимназии №3, огнем охвачено здание по всей площади, площадь составляет 1000 квадратных метров", - говорится в сообщении. На месте ЧП, как указано, работают 63 человека и 18 единиц техники. "В 6.10 локализация пожара на площади 1000 квадратных метров", - отметили в ГУМЧС. При этом продолжается проливка и разборка конструкций здания.
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происшествия, горно-алтайск, россия, республика алтай
Происшествия, Горно-Алтайск, Россия, Республика Алтай
В Горно-Алтайске загорелось здание гимназии

В Горно-Алтайске загорелась гимназия на площади 1000 "квадратов"

© Фото : МЧС России/TelegramСотрудники МЧС ликвидируют пожар в гимназии в Горно-Алтайске
Сотрудники МЧС ликвидируют пожар в гимназии в Горно-Алтайске - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© Фото : МЧС России/Telegram
Сотрудники МЧС ликвидируют пожар в гимназии в Горно-Алтайске
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Гимназию тушат в Горно-Алтайске, огнем охвачено здание по всей его площади, возгорание локализовано на одной тысяче квадратных метров, сообщает ГУМЧС РФ по Республике Алтай.
"В 4.02 поступило сообщение о возгорании гимназии №3, огнем охвачено здание по всей площади, площадь составляет 1000 квадратных метров", - говорится в сообщении.
На месте ЧП, как указано, работают 63 человека и 18 единиц техники.
"В 6.10 локализация пожара на площади 1000 квадратных метров", - отметили в ГУМЧС.
При этом продолжается проливка и разборка конструкций здания.
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