https://ria.ru/20250609/gorno-altajsk-2021691879.html

В Горно-Алтайске загорелось здание гимназии

В Горно-Алтайске загорелось здание гимназии - РИА Новости, 09.06.2025

В Горно-Алтайске загорелось здание гимназии

Гимназию тушат в Горно-Алтайске, огнем охвачено здание по всей его площади, возгорание локализовано на одной тысяче квадратных метров, сообщает ГУМЧС РФ по... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T02:53:00+03:00

2025-06-09T02:53:00+03:00

2025-06-09T09:46:00+03:00

происшествия

горно-алтайск

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Гимназию тушат в Горно-Алтайске, огнем охвачено здание по всей его площади, возгорание локализовано на одной тысяче квадратных метров, сообщает ГУМЧС РФ по Республике Алтай. "В 4.02 поступило сообщение о возгорании гимназии №3, огнем охвачено здание по всей площади, площадь составляет 1000 квадратных метров", - говорится в сообщении. На месте ЧП, как указано, работают 63 человека и 18 единиц техники. "В 6.10 локализация пожара на площади 1000 квадратных метров", - отметили в ГУМЧС. При этом продолжается проливка и разборка конструкций здания.

https://ria.ru/20250608/moskva-2021658013.html

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происшествия, горно-алтайск, россия, республика алтай