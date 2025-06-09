https://ria.ru/20250609/gorlovka-2021816695.html

Мирный житель пострадал при сбросе на Горловку взрывчатки с дрона

Мирный житель пострадал при сбросе на Горловку взрывчатки с дрона - РИА Новости, 09.06.2025

Мирный житель пострадал при сбросе на Горловку взрывчатки с дрона

Мирный житель получил ранения в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника ВСУ на поселок в Горловке ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T15:44:00+03:00

2025-06-09T15:44:00+03:00

2025-06-09T15:44:00+03:00

специальная военная операция на украине

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украина

иван приходько

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ДОНЕЦК, 9 июн - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника ВСУ на поселок в Горловке ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько. "В результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА вооруженных формирований Украины в поселке шахты имени Н. А. Изотова ранен мирный житель Горловки", - написал мэр в Telegram-канале. По данным управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины, ВСУ в 14.00 сбросили взрывоопасный предмет с дрона на Никитовский район Горловки. Кроме того, украинские войска с начала суток выпустили по этому же району не менее четырех снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20250609/ukraina-2021656181.html

горловка

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, вооруженные силы украины, стирол