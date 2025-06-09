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Мирный житель пострадал при сбросе на Горловку взрывчатки с дрона - РИА Новости, 09.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
15:44 09.06.2025
https://ria.ru/20250609/gorlovka-2021816695.html
Мирный житель пострадал при сбросе на Горловку взрывчатки с дрона
Мирный житель пострадал при сбросе на Горловку взрывчатки с дрона - РИА Новости, 09.06.2025
Мирный житель пострадал при сбросе на Горловку взрывчатки с дрона
Мирный житель получил ранения в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника ВСУ на поселок в Горловке ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T15:44:00+03:00
2025-06-09T15:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
украина
иван приходько
вооруженные силы украины
стирол
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ДОНЕЦК, 9 июн - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника ВСУ на поселок в Горловке ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько. "В результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА вооруженных формирований Украины в поселке шахты имени Н. А. Изотова ранен мирный житель Горловки", - написал мэр в Telegram-канале. По данным управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины, ВСУ в 14.00 сбросили взрывоопасный предмет с дрона на Никитовский район Горловки. Кроме того, украинские войска с начала суток выпустили по этому же району не менее четырех снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250609/ukraina-2021656181.html
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в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, вооруженные силы украины, стирол
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, Стирол
Мирный житель пострадал при сбросе на Горловку взрывчатки с дрона

Приходько: при сбросе взрывоопасного предмета на Горловку ранен мирный житель

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ДОНЕЦК, 9 июн - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника ВСУ на поселок в Горловке ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько.
«
"В результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА вооруженных формирований Украины в поселке шахты имени Н. А. Изотова ранен мирный житель Горловки", - написал мэр в Telegram-канале.
По данным управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины, ВСУ в 14.00 сбросили взрывоопасный предмет с дрона на Никитовский район Горловки. Кроме того, украинские войска с начала суток выпустили по этому же району не менее четырех снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
Ничего нового: Запад гордится "секретными войнами на Украине"
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаИван ПриходькоВооруженные силы УкраиныСтирол
 
 
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