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В гимназии Горно-Алтайска ликвидировали открытое горение

В гимназии Горно-Алтайска ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 09.06.2025

В гимназии Горно-Алтайска ликвидировали открытое горение

Открытое горение в Горно-Алтайске, где тушат гимназию, ликвидировано, сообщили журналистам в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T03:30:00+03:00

2025-06-09T03:30:00+03:00

2025-06-09T09:42:00+03:00

происшествия

горно-алтайск

россия

республика алтай

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Открытое горение в Горно-Алтайске, где тушат гимназию, ликвидировано, сообщили журналистам в пресс-службе МЧС РФ. Ранее ГУМЧС РФ по Республике Алтай сообщало, что гимназию тушат в Горно-Алтайске, возгорание было локализовано в 2.10 мск на одной тысяче квадратных метров. Позднее в пресс-службе МЧС РФ сообщали, что горела кровля, при этом информация о пострадавших не поступала. "Открытое горение на пожаре в Горно-Алтайске ликвидировано", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250608/gorenie-2021588427.html

горно-алтайск

россия

республика алтай

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происшествия, горно-алтайск, россия, республика алтай, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)