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В гимназии Горно-Алтайска ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 09.06.2025
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03:30 09.06.2025 (обновлено: 09:42 09.06.2025)
https://ria.ru/20250609/gorenie-2021693596.html
В гимназии Горно-Алтайска ликвидировали открытое горение
В гимназии Горно-Алтайска ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 09.06.2025
В гимназии Горно-Алтайска ликвидировали открытое горение
Открытое горение в Горно-Алтайске, где тушат гимназию, ликвидировано, сообщили журналистам в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T03:30:00+03:00
2025-06-09T09:42:00+03:00
происшествия
горно-алтайск
россия
республика алтай
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Открытое горение в Горно-Алтайске, где тушат гимназию, ликвидировано, сообщили журналистам в пресс-службе МЧС РФ. Ранее ГУМЧС РФ по Республике Алтай сообщало, что гимназию тушат в Горно-Алтайске, возгорание было локализовано в 2.10 мск на одной тысяче квадратных метров. Позднее в пресс-службе МЧС РФ сообщали, что горела кровля, при этом информация о пострадавших не поступала. "Открытое горение на пожаре в Горно-Алтайске ликвидировано", - говорится в сообщении.
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горно-алтайск
россия
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происшествия, горно-алтайск, россия, республика алтай, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Горно-Алтайск, Россия, Республика Алтай, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В гимназии Горно-Алтайска ликвидировали открытое горение

МЧС: в гимназии Горно-Алтайска ликвидировали открытое горение

© Фото : МЧС России/TelegramСотрудники МЧС ликвидируют пожар в гимназии в Горно-Алтайске
Сотрудники МЧС ликвидируют пожар в гимназии в Горно-Алтайске - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© Фото : МЧС России/Telegram
Сотрудники МЧС ликвидируют пожар в гимназии в Горно-Алтайске
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Открытое горение в Горно-Алтайске, где тушат гимназию, ликвидировано, сообщили журналистам в пресс-службе МЧС РФ.
Ранее ГУМЧС РФ по Республике Алтай сообщало, что гимназию тушат в Горно-Алтайске, возгорание было локализовано в 2.10 мск на одной тысяче квадратных метров. Позднее в пресс-службе МЧС РФ сообщали, что горела кровля, при этом информация о пострадавших не поступала.
"Открытое горение на пожаре в Горно-Алтайске ликвидировано", - говорится в сообщении.
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Вчера, 06:29
 
ПроисшествияГорно-АлтайскРоссияРеспублика АлтайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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