https://ria.ru/20250609/gaza-2021890289.html

Наземный конвой в поддержку сектора Газа отправился из Туниса в Палестину

Наземный конвой в поддержку сектора Газа отправился из Туниса в Палестину - РИА Новости, 09.06.2025

Наземный конвой в поддержку сектора Газа отправился из Туниса в Палестину

Наземный конвой в поддержку сектора Газа отправился из Туниса в направлении палестинского полуэксклава с целью добиться снятия израильской блокады сектора,... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T21:20:00+03:00

2025-06-09T21:20:00+03:00

2025-06-09T21:20:00+03:00

в мире

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раф

обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

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ТУНИС, 9 июн - РИА Новости. Наземный конвой в поддержку сектора Газа отправился из Туниса в направлении палестинского полуэксклава с целью добиться снятия израильской блокады сектора, передает корреспондент РИА Новости. В понедельник "Конвой стойкости", организованный рядом тунисских организаций, на автобусах и автомобилях стартовал из столицы Туниса, в него вошли порядка двух тысяч местных активистов - политики, правозащитники, врачи и журналисты. Ожидается, что на пути к Рафаху к конвою присоединятся активисты из Мавритании, Марокко, Алжира, Ливии и Египта. "Остановки запланированы в провинциях Сфакс, Габес и Меденин (в Тунисе - ред.), чтобы собрать остальных участников. Затем мы проедем Ливию через Триполи, Мисурату, Сирт, Бенгази и Тобрук, пройдем египетский погранпереход Эс-Саллум, достигнем Каира, а затем и КПП "Рафах", - рассказал РИА Новости представитель конвоя, тунисский врач Мухаммед Амин Беннур. Он подчеркнул, что наземный конвой является частью международного движения по оказанию давления с целью снятия израильской блокады сектора Газа. В ночь на 18 марта 2025 года Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в секторе Газа. Тем не менее, Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд на его территорию грузовиков с гуманитарной помощью.

https://ria.ru/20250609/oon-2021887326.html

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в мире, израиль, тунис (страна), ливия, биньямин нетаньяху, хамас, раф, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году